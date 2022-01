Quatre victoires en six matchs ! Les Blazers trouvent enfin leur rythme en déplacement

Lancés dans la dernière étape de leur « road trip » le plus long de la saison, les Blazers ont démarré sur les chapeaux de roue à Toronto. Un 25-4 d’entrée de jeu pour mettre les Raptors sur le reculoir et pour mener de 34 points durant la première mi-temps.

Jamais derrière au score, les Blazers se sont fait une petite frayeur en fin de match, quand Fred VanVleet a ramené ses troupes à -4 dans la dernière minute, mais Anfernee Simons, le nouveau patron du club de l’Oregon, a planté deux 3-points d’affilée pour sceller définitivement le sort du match. Et la 4e victoire sur ce « road trip » qui comptait six matchs en douze jours…

« A part pour le match de Denver où on était vraiment très, très court en effectif, je pense que c’est un parcours convaincant. On s’en est bien sorti avec quatre victoires en six matchs au programme, et ce, face à des adversaires de grande qualité. On sait qu’on n’a pas été bon en déplacement cette année. Les victoires sont difficiles à trouver, mais c’est un déplacement incroyable pour nous », s’est félicité Chauncey Billups surle site officiel des Blazers. « Je suis vraiment fier de nos gars. On est simplement en train de devenir une unité cohérente, et j’en suis très heureux. »

Avec deux victoires seulement en déplacement, avant ce « road trip », les Blazers ont donc triplé leur bilan à l’extérieur, rien que sur cette séquence de début d’année. Ils en sont maintenant à 6 victoires pour 15 défaites hors de leurs bases.

Jusuf Nurkic hausse le ton

« On a eu la chance de ne pas avoir deux matchs de suite sur ce voyage. Mais on s’est vraiment donné à fond, en jouant aussi dur que possible à chaque match avant de pouvoir se reposer le lendemain. J’ai trouvé que ce « road trip » était différent des longs voyages habituels, où on se sent fatigué et usé du match précédent. Je n’ai pas ressenti ça du tout avec notre équipe. »

Boosté par le retour de CJ McCollum, auteur de 19 points, 10 rebonds et 6 passes face à un certain Gary Trent Jr. en face de lui, les Blazers en sont tout de même à 6 victoires sur leurs 8 derniers matchs. Comme si la blessure et l’opération de Damian Lillard avaient apaisé le groupe, et lancer de nouveaux objectifs.

Outre le retour aux affaires de l’arrière et l’éclosion confirmée d’Anfernee Simons qui en est à 26 points et 7 passes de moyenne en janvier, c’est le retour en forme de Jusuf Nurkic qui explique également la résurgence de Portland au creux de l’hiver. Avec un cinquième double-double consécutif, dont l’énorme 29 points, 17 rebonds et 6 passes pour s’imposer à Boston, la « Bosnian Beast » retrouve enfin tout son impact, à 18 points, 14 rebonds et 4 passes de moyenne en janvier.

« Je pense que mon retour se déroule plutôt bien », conclut CJ McCollum. « Mais je dirais surtout que c’est un bon « raod trip » pour nous. L’objectif est de gagner des matchs, de se battre et de continuer à construire des habitudes de gagneur en jouant dur. Je pense que c’est ce qu’on a fait. »