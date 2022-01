Day’Ron Sharpe saisit sa chance

Tout va très vite en NBA. Peu utilisé depuis le début de la saison (23 « DNP » en 33 matches en 2021), Day’Ron Sharpe voit son rôle chez les Nets prendre de l’ampleur depuis le passage à la nouvelle année. Pour cause, les pépins physiques rencontrés par Nicolas Claxton sur le poste, et le départ à venir de Paul Millsap, souvent utilisé en pivot durant les rares fois où Steve Nash a fait appel à lui.

Titularisé depuis six matches, le rookie issu de la fac’ de North Carolina saisit parfaitement sa chance : 20 points et 7 rebonds contre Chicago, un double-double (12 points et 10 rebonds) face aux Pelicans, ou encore 10 rebonds en 14 minutes, la nuit dernière durant la victoire de Brooklyn face à San Antonio.

Steve Nash, plus ou moins par défaut face aux blessures, lui a accordé sa confiance et note depuis les progrès rapides de son joueur : « Il comprend mieux le jeu NBA, qui est différent de l’université puisqu’il y a plus d’espace ici. Il faut être capable de couvrir des espaces, de défendre des joueurs dans ces espaces. […] Je pense qu’il a fait un bon boulot de lecture, il utilise son physique mais aussi son cerveau. Il comprend bien le jeu. Ses progrès sont rapides car il a une compréhension naturelle de toutes ces choses. »

Après les matches entiers sur le banc et les passages en G-League, Day’Ron Sharpe goûte donc enfin vraiment à la NBA, dans le cinq majeur de la meilleure équipe de l’Est, qui plus est.

« Je n’imaginais même pas que j’allais débuter un match cette saison. » reconnait le pivot. « Je pensais que j’allais sortir du banc pour apporter une étincelle, mais jamais que j’allais être titulaire. C’est un rêve de jouer en NBA et d’être titulaire dans une équipe bâtie pour jouer le titre. Je ne me contente pas d’être sur le terrain, je participe aux victoires, je contribue. C’est un sentiment agréable. »