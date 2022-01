Brooklyn et Paul Millsap s’entendent sur un départ

Même si ce n’est clairement pas le point fort de l’équipe, le secteur intérieur des Nets est assez fourni, avec notamment les présences de Blake Griffin, LaMarcus Aldridge, Nic Claxton, voire James Johnson, et Paul Millsap n’a donc plus grand-chose à se mettre sous la dent.

La preuve, depuis le 12 décembre dernier, l’ancien All-Star d’Atlanta et Denver n’a joué que deux matches pour 15 petites minutes au total…

Si bien que The Athletic nous annonce que le joueur et Brooklyn sont d’accord pour se séparer. La franchise va tenter de lui trouver une nouvelle équipe, où il pourra jouer davantage et vivre une fin de carrière (il aura 37 ans le 10 février prochain) plus passionnante que de passer l’essentiel de son temps sur le banc.

Ses 3.4 points et 3.7 rebonds de moyenne cette saison ne font évidemment pas rêver, mais l’intérieur quadruple All-Star était notamment convoité par les Warriors et les Bulls l’été dernier. Nul doute qu’il pourra trouver un point de chute intéressant, que ce soit par un transfert ou peut-être via un « buyout ».

LEXIQUE

Buy-out : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.