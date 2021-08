Les Warriors et les Nets sur Paul Millsap

Même s’il a plus de 36 ans, Paul Millsap peut encore rendre de grands services, et l’ancien intérieur du Jazz, des Hawks et des Nuggets fait partie des bons free agents encore disponibles. Selon le Denver Post, deux franchises seraient particulièrement intéressées par son profil, et il s’agit des Warriors et des Nets. Bien évidemment, ce serait pour un contrat d’un an au salaire minimum puisque les deux équipes sont déjà dans le rouge au niveau finances.

A Golden State, on s’est essentiellement renforcé à l’aile avec les arrivées d’Otto Porter Jr (Magic) et de Nemanja Bjelica (Heat), mais aussi le retour d’Andre Iguodala, trois joueurs polyvalents. Pour épauler Draymond Green et les jeunes James Wiseman et Jonathan Kuminga, il manque un intérieur d’expérience, et Millsap pourrait faire l’affaire.

A Brooklyn, cela semble davantage bouché puisque Blake Griffin a prolongé, et qu’il y a toujours Nic Claxton et DeAndre Jordan dans la raquette. Sans oublier que Kevin Durant et James Johnson peuvent aussi jouer au poste 4.