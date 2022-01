Myles Turner a appris à vivre avec les rumeurs

Intérieur mobile, fort contreur, capable de s’écarter et même de shooter à 3-points, Myles Turner a rapidement attiré les convoitises au fil de son évolution en NBA. Les rumeurs ont pris d’autant plus de poids après l’arrivée de Domantas Sabonis, même si les deux joueurs ont essayé d’être associés dans la raquette des Pacers.

Si un joueur devait faire ses valises, la logique voulait que ce soit Myles Turner qui parte. Toujours est-il que ça fait désormais cinq ans que le Lituanien est arrivé à Indianapolis, et que Myles Turner, lui, n’a toujours pas bougé.

« À tout moment, je peux prendre mes affaires et bouger »

L’intéressé a été invité à s’exprimer sur le sujet, assurant par exemple qu’il n’avait encore jamais été contacté par un joueur directement pour l’inviter à le rejoindre, et qu’il avait fini par s’habituer au rythme des rumeurs, à l’approche de chaque trade deadline, et à chaque intersaison.

« C’est plutôt des représentants de joueurs ou des managers, ce genre de personnes », a-t-il expliqué avant d’évoquer les toutes premières rumeurs faisant état d’un départ des Pacers. « Je dirais que la première fois que j’ai eu affaire à des rumeurs d’échange, c’était probablement il y a quatre ans. Je ne savais pas quoi en penser. Au fur et à mesure que les étés avançaient, j’entendais de plus en plus de choses, que les détails étaient quasiment réglés. Je me suis habitué à en entendre tout le temps. Je l’ai juste pris comme une chose qui fait partie du business ».

L’occasion également pour lui de rappeler que s’il s’est parfois projeté sur un départ, ces perspectives ne l’ont jamais détourné de ses missions lorsqu’il est sur le terrain. D’autant qu’il n’a connu qu’une franchise pour l’instant.

« À tout moment, je peux prendre mes affaires et partir. J’ai passé toute ma carrière ici. Donc, si je devais être échangé, il y aurait toujours de l’amour entre moi et la ville malgré tout. Si ce n’est pas le cas, je serais prêt à tout donner ici », a-t-il ajouté. « Bien sûr, je peux réfléchir un peu sur ce que ce serait de partir, surtout avec le fait que ça circule autant. Mais une fois que je suis entre les quatre lignes du terrain, toutes ces pensées passent à la trappe. Je suis là pour jouer au basket ».

Le titre de meilleur défenseur de l’année en ligne de mire

Pour l’heure, Myles Turner doit patienter loin des terrains et sera réexaminé de sa fracture de fatigue dans dix jours. Il pourrait ainsi ne pas être en mesure de rejouer avant la Trade deadline, le 10 février prochain.

Quelle que soit l’équipe avec laquelle il reprendra, l’intérieur s’accroche en gardant également de vue ses objectifs personnels, comme le titre de meilleur défenseur de la ligue.

« Bien sûr. C’est quelque chose que je veux cette année, et quelque chose que je veux chaque année. Je ne sais pas à quel point la blessure va affecter tout ça mais tout ce que je peux faire c’est de contrôler ce que je peux contrôler. Continuer à être moi-même et à être le meilleur contreur du monde, en plus de tout ce que je fais sur le terrain ».

Reste à savoir également dans quelle mesure cette blessure affectera son destin en NBA à court terme.