NCAA | Purdue vaincu dans le derby de l’Indiana

Pour la première fois depuis 2016, le « Clasico » Indiana – Purdue a tourné en faveur des Hoosiers ! Au terme d’un match intense et disputé, les hommes de Mike Woodson sont allés chercher une victoire de prestige, sur leur parquet et grâce au soutien d’un public fabuleux, face à une équipe de Purdue classée #4 à l’AP (68-65).

Le « senior » d’Indiana, Rob Phinesee, a inscrit 20 précieux points en sortie de banc, dont le tir primé décisif à 17 secondes de la fin du match. En face, le « sophomore » sensation Jaden Ivey a marqué 21 points alors que le pivot canadien Zach Edey a frôlé le double-double (12 points et 9 rebonds). Insuffisant malheureusement pour les Boilermakers, qui perdent déjà leur troisième match de conférence Big Ten.

« Rob et moi avons eu une belle conversation quelques heures avant le match, et c’est super de voir comment il a répondu en élevant son jeu. C’est une énorme victoire pour nous. Cela faisait longtemps que nous n’avions pas battu Purdue« , a ainsi rappelé Mike Woodson après l’exploit.

#3 Arizona en contrôle

Fraichement intégré à la troisième place du podium de l’AP, Arizona a aisément maitrisé Stanford (85-57). En sortie de banc, le « junior » Oumar Ballo a apporté 21 points et 6 rebonds en 22 minutes tandis que le futur « lottery pick » Bennedict Mathurin s’est contenté de 13 points et 2 passes dans cette promenade collective.

C’est la cinquième victoire en autant de matches en conférence Pac-12 pour les Wildcats, qui n’ont qu’une seule défaite sur la saison (15-1).

#11 Villanova surpris à domicile par Marquette

Par un tir primé à 11 secondes du buzzer du « freshman » Justin Lewis, qui termine avec 21 points, Marquette crée la surprise et s’impose sur le parquet de Villanova (57-54). Les Golden Eagles ont été particulièrement adroits derrière l’arc (13/29), tandis que les hommes de Jay Wright ont vécu un match pénible en attaque (22/58, 6/24 derrière l’arc).

Alabama domine #13 LSU

En difficulté dans son calendrier SEC, Alabama retrouve un peu d’air grâce à cette victoire sur le parquet de #13 LSU (70-67), qui sonne le terme d’une série de trois défaites. Privés de leurs titulaires Xavier Pinson et Darius Days, les Tigers ont été rapidement distancés avant de se lancer dans un valeureux « comeback », qui échoue de très peu.

Le « sophomore » et probable futur drafté au premier tour, Tari Eason, a livré un énorme double-double (26 points et 10 rebonds) pour les Tigers, tandis que le « junior » Jaden Shackelford a mené la charge pour Alabama (26 points, 4 rebonds, 2 passes, 2 interceptions).

« J’ai dit à mes gars avant le match qu’il fallait retrouver nos bonnes habitudes. L’an dernier nous avions une aura autour de nous, nous savions que nous allions jouer de manière plus intense que nos adversaires » a notamment déclaré le coach d’Alabama, Nate Oats, fier de ses troupes.

Deuxième défaite en ACC pour #6 Duke

En déplacement à Florida State, Paolo Banchero (20 points et 12 rebonds) et ses coéquipiers se sont inclinés par la plus petite des marges face aux Seminoles (79-78). En contrôle durant la première mi-temps, les Blue Devils ont ensuite été pénalisés, une nouvelle fois, par leurs pertes de balles (15 !) et ont vu les locaux revenir dans le match jusqu’à forcer une prolongation.

Bien que maladroit (5/17), le « sophomore » Caleb Mills a inscrit un tir décisif dans le « money-time » avant que son coéquipier Rayquan Evans, en grande difficulté tout le match, plante les deux lancers décisifs à 11 secondes de la fin.