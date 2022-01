Chris Paul : « C’était une honte que Bismack Biyombo ne soit plus en NBA »

Il ne sera pas resté longtemps « joker médical ». Un match aura suffi à Bismack Biyombo pour convaincre les dirigeants des Suns, et depuis qu’il a paraphé un contrat jusqu’à la fin de la saison, l’ancien pivot des Hornets et du Magic continue de faire de l’excellent boulot. Cette nuit, au relais d’un JaVale McGee en difficulté, il a réalisé une grande deuxième mi-temps, au point même d’être décisif dans le « money time » face à Dallas.

À l’arrivée, une victoire de plus pour les Suns, et une ligne de stats très correcte avec 9 points, 4 rebonds et 2 interceptions en 28 minutes. Bismack Biyombo est allé chercher des lancers-francs et des rebonds offensifs, et sa bonne entente avec Chris Paul lui permet d’être souvent bien placé près du cercle. Même chose en défense où on l’a vu piquer un ballon dans les mains de Luka Doncic, puis de Kristaps Porzingis.

« Biz est tellement solide ! C’était une honte qu’il ne soit plus en NBA » confie Chris Paul, qui le connaît plutôt bien puisqu’ils se sont longtemps côtoyés au syndicat des joueurs. Sur le plan basket, ce même Chris Paul a appelé Kyle Lowry pour qu’il lui donne quelques tuyaux sur la manière d’utiliser Bismack Biyombo.

En 11 ans de carrière, il n’avait jamais été aussi efficace !

Du côté du coach, on est ravi de pouvoir compter sur un tel joker. Deandre Ayton absent, Bismack Biyombo apporte davantage de défense et de métier, et quand JaVale McGee n’est pas dans un bon soir, il répond au pied levé. « On avait besoin de rebonds car on se faisait botter le derrière » expliquait Monty Williams après la victoire face aux Spurs, et le « double-double » du Congolais. « Désormais, Jalen Smith prend des rebonds mais les Spurs avaient des gars en-dessous qui pouvaient un petit peu s’écarter et Bismack nous apporte un peu plus d’envergure. »

Il ne faut pas croire pour autant que Bismack Biyombo est indispensable. Quant Deandre Ayton est là, il joue peu ou pas. Mais les Suns savent qu’il répond présent quand on fait appel à lui, et c’est une ressource inestimable au moment où tous les gros bras connaissent des coups de moins bien. Sauf les Suns qui ont creusé l’écart.

« On continue de se concentrer sur les petites choses, et je pense que le plus important pour moi est de continuer d’apprendre ces petites choses de mes coéquipiers, les systèmes, nos schémas défensifs » conclut Bismack Biyombo. « Simplement pour identifier les choses, continuer de progresser et m’améliorer. Je suis tellement reconnaissant d’être dans une situation où tout le monde comprend ce qu’il a à faire, et a conscience de l’objectif à atteindre. »

Le plus fou, c’est que Bismack Biyombo n’avait jamais été aussi performant en 11 ans de carrière. Depuis qu’il est arrivé aux Suns, et qu’il peut compter sur les caviars de Chris Paul, il tourne à 8.6 points de moyenne à 69% aux tirs en 19 minutes. Le tout avec 6 rebonds, 1.1 contre et 0.9 interception de moyenne. Difficile de faire plus rentable et ça laisse augurer d’une belle deuxième partie de carrière puisqu’il n’a que 29 ans !