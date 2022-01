Les Suns matent les Mavs avec un dernier quart-temps de patron

C’était un duel des plus intéressants dans la conférence Ouest, entre des Mavericks sur quatre victoires de rang et des Suns sur cinq succès d’affilée et sur leur dernière étape d’un « road trip » de cinq matchs.

À domicile, les Mavs ont été les premiers à frapper, avec un début de match convaincant confirmé par un 14-0 en deuxième quart marqué par Kristaps Porzingis. Luka Doncic n’était pas en reste avec 19 points en première mi-temps, et un sacré numéro sur le buzzer de la mi-temps. Mais les Suns avaient gardé le meilleur pour la fin.

Chris Paul (20 points, 11 passes) et les siens ont effectivement passé un 20-4 qui s’est avéré fatal à Dallas. Devin Booker (28 points) et les Suns sont donc reçus 5/5 pour leur plus long road trip de la saison (109-101).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Dallas fait la course en tête. Sur quatre victoires de rang, les Mavs ont surfé sur leur belle dynamique du moment en début de match. Luka Doncic et Kristaps Porzingis ont respectivement scoré 19 et 11 points en première mi-temps, démontrant une belle entente sur les planches. Pour ne rien gâcher, Luka Doncic a réussi une action à 5 points juste au buzzer de la mi-temps : avec un panier de près puis une interception enchaînée d’un 3-points sur la cloche !

– Phoenix ouvre le 4e sur un 20-4 fatal ! Mais les Suns ne sont pas nés de la dernière pluie, leur meneur du moins ! « Chris Paul sait quand il faut y aller », commentera sobrement Jason Kidd, lui aussi meneur vétéran en son temps. À -6 avant le dernier quart, Phoenix a passé un 9-0 qui s’est transformé en 20-4, pour se finir en 35-18 sur la période. CP3 a été le maestro de la fin de match, avec 10 points dans la dernière période pour assurer une 5e victoire de rang aux Suns.

– Doncic, un mauvais cou. Auteur de 24 points en trois quart-temps, Luka Doncic semblait dans un grand soir, comme sa fin de première mi-temps spectaculaire le laissait à penser, mais la star slovène des Mavs s’est fait mal au cou sur une vilaine chute en fin de 3e. Et son impact a été très limité en dernier quart, avec seulement 4 points et 1 rebond… « Mon cou n’est pas une excuse. Ils ont le meilleur bilan de la ligue, mais c’est rageant, on était tout proche de gagner. »

TOPS/FLOPS

✅ Devin Booker. Le All-Star des Suns n’avait pas réglé la mire derrière l’arc (1/8 seulement) mais sa prestation globale est à la hauteur de son statut avec 28 points, 6 passes et 5 rebonds. Il a notamment donné le ton en 1er quart avec 12 unités, avant d’assurer dans le money time, en allant chercher ses points aux lancers.

✅ Chris Paul. « Tenu » à 10 points et 10 passes sur les trois premiers quarts temps, Chris Paul est sorti de sa boîte comme par enchantement pour la dernière ligne droite. Le « Point God » a mis autant de points en 4e que sur le reste du match, avec 10 unités à 4/6 aux tirs dont 2/4 à 3-points, pour porter les Suns à la victoire. Le gestionnaire idéal avec 11 passes et pas la moindre balle perdue (pour la 49e fois de sa carrière).

✅ Mikal Bridges. Maladroit de loin, comme Devin Booker, à 0/4, l’ailier a tout de même livré une très belle copie hier soir. La preuve : 12 points, 8 rebonds, 6 passes et 4 interceptions ! Toujours aussi actif défensivement avec ses bras immenses, l’ailier des Suns a su peser autrement que par le scoring pur et dur.

✅ ⛔ Luka Doncic. C’est peut-être un peu dur mais Luka Doncic a déçu par sa maladresse et ses balles perdues (8). S’il termine tout de même à 28 points, 8 rebonds et 8 passes, il a encore déchiré aux tirs avec seulement un 9/23 au global, et un petit 2/9 à 3-points. Même s’il s’appelle Doncic, ça fait trop de déchets !

⛔ Jalen Brunson. Le plan de jeu des Suns devait consister à faire déjouer les organisateurs de Dallas car, outre Doncic à 8 balles perdues, Jalen Brunson a également été très dispendieux, avec 6 « turnovers » qui coûtent cher. Si l’ancien de Villanova a été bon au scoring avec 19 points à 8/13, il n’a par contre pas réussi à mettre ses coéquipiers en bonne position, avec des passes téléphonées ou des inspirations douteuses…

LA SUITE

Dallas (26-20) : les Mavs restent à domicile pour accueillir Memphis dans la nuit de dimanche à lundi.

Phoenix (35-9) : réception d’Indiana dans la nuit de samedi à dimanche, pour leur premier match à domicile depuis le 8 janvier dernier.