Combien de All-Stars chez les Cavaliers ?

Sauf (mauvaise) surprise, les Cavaliers seront représentés le 20 février sur leur parquet, pour le All-Star Game 2022 qui va donc se dérouler à Cleveland. L’interrogation qui demeure est plutôt celle de l’identité du, ou des heureux gagnants : des deux leaders du club, qui de Darius Garland ou Jarrett Allen décrochera sa première invitation au match des étoiles ? Les deux coéquipiers peuvent-ils s’y inviter ensemble ?

Pour le pivot, c’est son coéquipier qui est sans la moindre discussion l’étoilé de Cleveland cette saison. « Si vous posez la question c’est que vous ne regardez pas nos matches » affirmait-il. « C’est Darius Garland, pas de débat.«

Pour le coach des Cavaliers, J.B Bickerstaff, pas question évidemment de choisir. Le tacticien prêche pour sa paroisse et appuie les deux candidatures : « Je pense qu’ils le méritent, tous les deux. Il n’y a aucun doute dans mon esprit. Nous allons voir comment les votes se décantent, mais quand vous observez des jeunes joueurs qui se développent et qui sont reconnus, cela vous rend heureux. Je sais à quel point ce moment est spécial pour eux car c’est leur objectif. Qu’il s’agisse du vote des fans ou de la sélection des coachs, cela atteste d’un niveau de respect et de reconnaissance que vos pairs ont pour vous. »

Un casting difficile dans la conférence Est

Au regard du classement, de la concurrence et de leurs performances, les deux joueurs de Cleveland pourraient bien y aller tous les deux. Dans les faits, cela semble un peu plus compliqué. L’effectif du All-Star Game est composé de douze joueurs. Habituellement, on retrouve quatre arrières sur le « backcourt », six ailiers et/ou intérieurs et/ou pivots sur le « frontcourt », et deux « wild cards » dont le poste n’importe pas.

Bien qu’il soit statistiquement le meilleur joueur des Cavs, Darius Garland part avec un désavantage, car la concurrence est plus importante sur les postes 1 et 2 de la conférence Est.

À Chicago, Zach LaVine et DeMar DeRozan (étrangement considéré comme un arrière dans le système des votes) seront sans doute sélectionnés pour récompenser l’énorme première partie de saison des Bulls. Bien que les Hawks soient particulièrement décevants collectivement cette saison, Trae Young devrait en être. Il en va de même pour James Harden qui devrait accompagner Kevin Durant, si celui-ci est remis de sa blessure au genou.

Cela fait donc déjà quatre arrières potentiellement sélectionnés avant Darius Garland, et c’est sans compter les candidatures crédibles de Fred VanVleet, Bradley Beal, Jaylen Brown ou encore LaMelo Ball…

Finalement, c’est Jarrett Allen qui semble avoir le chemin le moins sinueux vers les étoiles : si Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant, s’il est rétabli, seront sans le moindre doute les titulaires du « frontcourt », mais les trois places de remplaçants sont ouvertes. Malgré la saison en dents de scie de Boston, Jayson Tatum devrait être All-Star. Il en va sans doute de même pour Jimmy Butler, surtout que le Heat est sur le podium de l’Est. Cela laisse une dernière place potentiellement pour Allen, qui serait en concurrence avec Domantas Sabonis, récemment blessé, Bam Adebayo, qui a manqué plus de 20 matchs, ou encore Pascal Siakam et Miles Bridges.

Casse-tête à venir pour les coaches…