Décès de Lusia Harris, seule femme draftée en NBA

Au même titre qu’Ann Meyers, première joueuse de l’histoire à signer avec une franchise NBA, Lucia Harris était une pionnière.

Décédée mardi à l’âge de 66 ans dans le Mississippi, cette ancienne internationale, considérée comme l’une des meilleures joueuses du basket universitaire, restera dans l’histoire comme la seule joueuse à avoir été draftée en NBA. C’était en 1977, et à l’époque, le New Orleans Jazz l’avait sélectionnée en 137e position, au 7e tour.

Championne olympique en 1976 avec les Etats-Unis, aux côtés d’Ann Meyers, elle avait refusé d’effectuer un essai avec le Jazz. On apprendra plus tard que c’était parce qu’elle était enceinte.

Quinze ans plus tard, Lusia Harris confirme son statut de pionnière en devenant la première noire à entrer au Hall Of Fame. Un parcours et une carrière uniques qui seront racontés dans un court-métrage, « The Queen of Basketball », sorti en 2021.