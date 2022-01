Miles Bridges, l’autre coup de chaud de la soirée

Comme dans son « Garden » à New York, Miles Bridges s’est offert un record en carrière sur le parquet mythique des Knicks à l’occasion du MLK Day hier. À l’image de Nicolas Batum, qui est monté en température en scorant 32 en deuxième mi-temps, l’ailier de Charlotte s’est fendu de 28 points dès les 18 premières minutes de jeu !

Un véritable festival d’efficacité marquée par sa série de 3-points et de drives conclus aux forceps qui a permis aux Hornets de débuter du bon pied, avec 28 des 45 points inscrits par son équipe à 6 minutes de la pause (33-45), et de garder le cap jusqu’à la fin pour s’imposer 97-87.

« Il a été incroyable, à un haut niveau de performance », a souligné James Borrego après la rencontre. « Sa confiance, l’état d’esprit avec lequel il a joué nous ont mené à cette victoire. J’ai trouvé que Terry (Rozier) avait aussi contribué à bien contrôler le match, mais Miles a été fantastique ».

Le plein de confiance après un petit coup de mou

Auteur de 38 points (à 14/20 au tir, 5/9 à 3-points), 12 rebonds et 5 passes décisives en 39 minutes, Miles Bridges a confirmé que sa prestation lui apportait « un gros boost de confiance », lui qui a également reconnu avoir traversé une période plus difficile ces derniers temps après son entame de saison tonitruante.

« J’ai l’impression d’être tout juste sorti d’une mauvaise passe depuis Noël. J’ai le sentiment d’être de retour au top à présent », a-t-il déclaré. « Mes coéquipiers ont fait du super travail, que ce soit Gordon (Hayward), LaMelo (Ball) ou Terry (Rozier), à être sur mon dos, me dire de rester agressif, et ça a payé ce soir. Je veux juste continuer à progresser et rester agressif pour mon équipe ».

Si la deuxième partie de saison dernière a été synonyme de galère avec les blessures successives de LaMelo Ball et Gordon Hayward, elle a au moins permis à Miles Bridges de jouer davantage avec le ballon en main.

Passer la barre de 33% d’adresse à 3-points

Cette saison, l’ailier est plus à l’aise dans cet aspect notamment. Et en l’absence de LaMelo Ball hier, il s’est rapidement distingué, de telle sorte que les Hornets ont continué à le mettre en valeur.

« C’est vrai qu’on lui a beaucoup donné le ballon », a ajouté James Borrego. « On a beaucoup de gars par qui on peut jouer en attaque. Mais on a trouvé quelque chose qu’on aime bien, donc on joue avec ce gars. Et Miles est ce genre de joueur qui peut aussi créer. C’est un finisseur d’élite près du cercle, mais en mettant le ballon dans ses mains, on sait qu’il peut créer, ressortir pour un coéquipier, ou finir seul. J’ai trouvé qu’il a eu un super équilibre ce soir là-dessus, entre le scoring et la création ».

Sa prestation a notamment été facilitée par son adresse extérieure en début de partie, sa fiabilité à 3-points restant pour l’instant un de ses points faibles alors qu’il tourne toujours en dessous des 33% de réussite cette saison.

« Ça lui ouvre complètement le jeu, et ça devient compliqué pour l’adversaire », a poursuivi James Borrego. « Si tu lui mets la pression, il va aller au cercle, et si tu recules, il va pouvoir sanctionner à 3-points (…). C’est une combinaison difficile à trouver dans le basket d’aujourd’hui, surtout pour un joueur de sa puissance et de sa taille. Quand il met ses 3-points, il devient vraiment très dur à défendre ».