Nicolas Batum, une explosion naturelle

Avec 40 points inscrits en premier quart-temps, et 68 à la mi-temps, les Clippers n’avaient pas de problème à trouver le cercle face aux Pacers, même avec un Nicolas Batum qui se contentait de jouer les pistons, tant en attaque qu’en défense, et qui pointait donc à 0 point (0/3) au moment de rejoindre les vestiaires.

Mais les choses ont changé après la pause, la couverture défensive des Pacers laissant énormément d’espace ligne de fond. Ivica Zubac en a ainsi profité pour servir Nicolas Batum une première fois pour le dunk, et le Français a pris confiance, enchaînant par un 3-points bientôt suivi par d’autres.

Au total, il finira la deuxième mi-temps avec 32 points à 11/13 au tir, dont 7/9 à 3-points, son meilleur total en carrière sur une mi-temps, et son meilleur total sur un match depuis novembre 2015 ! Plus de six ans, donc…

« Je n’ai rien fait de fou, en fait. J’étais juste complètement ouvert »

« C’était sympa. Je veux dire, on a pris du plaisir », appréciait-il après le match.

Comme d’habitude, Nicolas Batum mettait ainsi surtout en avant le collectif, et les 32 passes décisives de l’équipe, dans ce match où les attaques ont largement pris le pas sur les défenses. Fier de Reggie Jackson, décisif en fin de match, et des jeunes, le Français n’avait pas grand-chose à dire de spécial sur son gros coup de chaud.

Pourtant, ils n’étaient que trois cette saison à avoir scoré 30 points sur une mi-temps avant lui : Jaylen Brown, Giannis Antetokounmpo et Stephen Curry.

« C’est bien pour eux d’être en ma compagnie » s’amusait Nicolas Batum. « Mais ne vous y habituez pas. Ils se sont concentrés sur Coffey, donc j’étais complètement ouvert. Il est bouillant en ce moment, il a pris feu tôt dans la rencontre et c’est grâce à ça qu’on a pris cet avantage, avec Marcus (Morris) et Reggie (Jackson) aussi. Je n’ai rien fait de fou en fait. J’étais juste ouvert, j’ai coupé et rentré des 3-points ouverts. »