Le retour d’Anthony Davis se précise, pas celui de Kendrick Nunn

En plus de la victoire face au Jazz, les fans des Lakers ont une deuxième raison d’avoir le sourire aujourd’hui : le retour d’Anthony Davis se précise. Frank Vogel a en effet donné des nouvelles rassurantes de l’intérieur, sur la touche depuis la mi-décembre en raison d’une entorse d’un ligament du genou gauche.

« Tout paraissait normal lors de l’IRM et du contrôle médical, il a donc été autorisé à reprendre sa préparation sur le terrain avec contact. Cela ne signifie pas que nous aurons une date de retour. Il y a encore un travail sur la condition physique et de montée en puissance à faire », a décrit le coach des Lakers.

Une bonne nouvelle pour les Californiens qui visaient un retour de leur All-Star pour fin janvier justement. « AD » a manqué les 14 dernières rencontres de son équipe, soldées par un bilan de six victoires et huit défaites.

Si l’optimisme est de mise avec lui, c’est beaucoup moins le cas avec Kendrick Nunn qui, lui, n’a toujours pas enfilé son nouveau maillot à cause d’un genou défaillant. Son coach a précisé qu’il avait connu un « contretemps » dans sa rééducation et que son genou avait « mal répondu » à l’augmentation de la charge de travail.

« Les contusions osseuses sont quelque chose de délicat, sa date de retour est retardée. Il met de côté sa charge de travail jusqu’à ce que ça se calme », a détaillé Frank Vogel. CBS Sports imagine ainsi un retour à fin février…

Quant au troisième et dernier absent, Carmelo Anthony, dont les douleurs au dos l’ont privé des trois derniers matches, son retour est imminent. On notera que les Lakers accueillent les Pacers mercredi avant une série de six déplacements à l’Est (Orlando, Miami, Brooklyn, Philadelphie, Charlotte et Atlanta).