Anthony Davis de retour fin janvier ?

On aura des informations officielles sur l’état de santé d’Anthony Davis en début de semaine prochaine, un mois après son entorse d’un ligament du genou gauche, mais ESPN croit savoir que les Lakers sont optimistes pour un retour d’ici quelques jours.

Comme l’intérieur de Los Angeles a participé à un entraînement individuel vendredi et qu’il « bouge bien » d’après nos confrères, la franchise espère le revoir durant le « road trip » fin janvier.

Après un match à Denver, puis les réceptions d’Utah et d’Indiana d’ici le milieu de la semaine prochaine, LeBron James et compagnie partiront ensuite pour six matches de suite à l’extérieur, dans la conférence Est, entre les 21 et 30 janvier.

Les Californiens joueront ainsi à Orlando, Miami, Brooklyn, Philadelphie, Charlotte et enfin Atlanta. Davis a manqué 12 matches depuis sa blessure et les Lakers souffrent sans lui, avec un bilan de 5 victoires pour 7 défaites.