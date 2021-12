Anthony Davis, touché au genou, absent au moins un mois

Les premiers examens avaient été plutôt rassurants pour Anthony Davis mais les seconds ont livré le verdict définitif : entorse du ligament du genou gauche, nous indique ESPN.

Résultat : l’intérieur des Lakers est écarté des terrains pendant au moins quatre semaines et on ne le reverra donc que dans la seconde moitié du mois de janvier 2022.

Le champion 2020 s’était blessé contre les Wolves, suite à une glissade de Jaden McDaniels, qui avait terminé dans ses jambes. C’est un absent de plus, et de taille, pour les Californiens, alors que Avery Bradley, Talen Horton-Tucker, Dwight Howard, Malik Monk, Kendrick Nunn et Austin Reaves sont tous actuellement placés à l’isolement.