Un record devant LeBron James : la soirée parfaite de Bones Hyland

Une simple discussion avec son coach est susceptible de relancer un joueur. Bones Hyland peut en témoigner. En milieu de semaine, il a eu un échange avec Mike Malone, après une session de tirs collective, pour que les deux hommes se remettent « sur la même longueur d’onde ». En amont, le technicien avait envoyé un message à son rookie. « Ce n’est pas toi », formulait-il en substance.

Le 26e choix de la dernière Draft venait en effet d’enchaîner deux rencontres, face au Thunder puis aux Clippers, sans marquer de point et en terminant à 0/5 aux tirs dans les deux cas. Pas l’idéal pour faire remonter un pourcentage de réussite sur l’année limité à seulement 36%.

Cette conversation a eu le mérite d’enlever « un peu de stress » pesant sur les épaules du joueur de 21 ans. « Cela m’a permis de me détendre davantage, d’être plus à l’aise, le fait de savoir que le coach et moi avons resserré nos liens. Cette rencontre a été très importante », décrit le jeune homme.

Celui-ci a largement redressé la barre depuis. Dans la foulée de ses deux sorties manquées, il a signé l’un de ses meilleurs matches de l’année avec 17 points dans la large victoire face aux Blazers. Même s’il avait inscrit la majorité de ses points dans le « garbage time ».

Cette nuit pour la réception des Lakers, le meneur/arrière a fait encore plus fort, en ayant un vrai impact sur la tournure des événements. Plafonnant à 32% de réussite derrière la ligne à 3-points, il a pris feu avec trois paniers primés dès la première période, terminée avec 16 points inscrits. Au-delà de son adresse longue adresse, le rookie a marqué les esprits par sa vitesse et son agilité balle en main. À l’instar de son magnifique « spin move » qui a gelé sur place Trevor Ariza dans la raquette.

Premier double-double également

« S’ils essaient de me faire quitter la ligne à 3-points ou s’ils sont trop agressifs sur moi, je sais que je peux utiliser ma vitesse pour pénétrer, aller où je veux et créer aussi pour mes coéquipiers. Mon tir est une arme redoutable, je vais continuer à l’utiliser », prévient le natif du Delaware.

À l’arrivée, un nouveau record dans sa jeune carrière avec 27 points (8/15, dont 6/10 de loin), 2 passes décisives et 2 interceptions mais également… 10 rebonds. Premier double-double pour le joueur de 1m90 et à peine 80 kilos.

Mike Malone qui, paradoxalement, avait réclamé à son joueur qu’il cesse d’être obnubilé par le « scoring », a adoré la réaction de son joueur : « J’ai eu le sentiment que pendant un moment, il était en mode attaque. Je pense que le message est passé. Plus important encore, il a été reçu. Il a été phénoménal. […] J’aime juste la maturité de ce jeune homme qui a eu une année vraiment difficile à cause du Covid ou de ses soucis de cheville. Il a été formidable sur ces deux derniers matchs. »

Briller face aux Lakers a une saveur particulière pour Bones Hyland qui avait clairement envie de se montrer face à l’un des joueurs avec lequel il a grandi, LeBron James. « Être le même terrain que lui était important pour moi. Je voulais montrer au monde ce que j’avais à offrir, je me suis fait un nom et on est reparti avec la victoire. C’était une grande victoire d’équipe. » Une belle victoire pour lui aussi.