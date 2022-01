Un Joel Embiid renversant

« Je crois que j’étais le plus mauvais joueur de la NBA ». C’est par cette formule que Joel Embiid a résumé sa première mi-temps sur le parquet du Heat. Sous les yeux de Shaquille O’Neal, invité par Pat Riley, et dominé par l’épatant Omer Yurtseven, le Camerounais a terminé cette première mi-temps avec un 3 sur 11 aux tirs et un 1 sur 4 aux lancers-francs. Une petite blessure au coude, et le fait d’être en back-to-back n’expliquaient pas tout.

Et puis, en deuxième période, tel un boxeur qui retrouve de sa superbe, il a affiché son niveau de Player Of The Month et il a marché sur la raquette du Heat avec 25 points à 9 sur 11 aux tirs !

« C’est juste lui… et c’est ce que font les très grands joueurs. On n’a rien fait… On lui a donné la balle aux mêmes endroits, il était à l’aise. Il connaît les endroits où il veut prendre ses tirs, et Joel est comme ça » réagit Doc Rivers.

« Il a montré l’étendue de tout son talent »

Depuis plus d’un mois, Joel Embiid marche sur ses adversaires, et cette nuit, il y avait un côté « rouleau compresseur ». Comme s’il était monté en puissance au fil des minutes pour mieux assommer le Heat dans le dernier quart-temps.

« Ce soir, il a montré l’étendue de tout son talent » reconnaît Erik Spoelstra. « Il a cette capacité à jouer face au cercle, et il a montré beaucoup de qualités surtout dans ce 4e quart-temps. »

Pour l’intéressé, seule l’agressivité permet de compenser les coups de moins bien.

« C’était impossible de jouer plus mal qu’en première mi-temps. Comme je l’ai dit, j’étais sans doute le pire joueur de la NBA dans cette première mi-temps, et je ne pouvais pas plus mal jouer. Tout ce que j’avais à faire, c’était de rester agressif. J’avais raté quelques tirs faciles en première mi-temps. Il y a eu des lancers-francs aussi, il y avait longtemps que je n’avais pas shooté comme ça. Bien sûr, mon coude n’est pas au mieux, mais il faut passer outre, et on est allé chercher la victoire. »

C’est justement la 9e victoire en 10 matches des Sixers, revenus sur les talons des meilleures équipes de la côte Est. Sans Matisse Thybulle, ni Danny Green samedi soir. Et bien sûr Ben Simmons.