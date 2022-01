Omer Yurtseven saisit sa chance

Non, tout n’a pas été à jeté dans la prestation de Miami cette nuit à Sacramento. Dernier survivant de la raquette floridienne, le rookie Omer Yurtseven en a profité pour se montrer devant Bam Adebayo, qui avait fait le déplacement pour assister au match depuis le banc, et aux côtés de Chris Silva, son back-up du soir.

Son évolution, qui était encore au stade de projet en début de saison, prend une nouvelle tournure avec la conjoncture et Omer Yurtseven vient ainsi d’aligner quatre « double-double » de suite.

Face aux Kings, et dans son style, le pivot s’est en effet démené pour apporter 22 points à 11/18 et 16 rebonds dont 6 offensifs en 35 minutes de jeu. Sa prestation a été particulièrement soulignée par Erik Spoelstra, qui apprécie la façon dont son protégé commence à prendre ses marques.

« La façon dont il s’est imposé a été bien meilleure au fil du match. Il s’est en effet adapté aux actions des Kings, à leur dimension physique, aux capacités de Damian Jones sur le pick-and-roll et son agressivité. Il a progressé au fil du match. Il est grand donc tant qu’il est au bon endroit, ça lui donne une bonne chance de capter le rebond, parce qu’il a ce truc pour le faire », a ainsi glissé le coach floridien.

Agressif et opportuniste

Erik Spoelstra a aussi souligné l’importance de son pivot dans le contexte actuel et dans la façon dont il va chercher ses points, en se montrant opportuniste, sans jamais cesser de se battre ni d’outrepasser ses fonctions.

« Tout ces paniers qu’il va chercher, après une bonne passe, un rebond offensif, quand il va au cercle, et même ce tir depuis le corner en fin de possession dans le troisième quart-temps, ce sont des gros paniers pour nous, surtout en ce moment avec tous les absents. On doit trouver différents moyens de scorer, de monter son niveau d’un cran. Il n’outrepasse pas son rôle, mais il s’affirme plus dans ses prises de balle », a-t-il ajouté.

De bon augure pour la suite, au cours de laquelle il va devoir continuer sur cette lancée, alors que les Warriors et les Suns vont se présenter au programme du « road trip » de Miami.