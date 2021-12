Ömer Yurtseven, le dernier survivant de la raquette de Miami

Après avoir perdu Bam Adebayo il y a quelques semaines, puis PJ Tucker il y a quelques matchs, le Heat comptait sur Dewayne Dedmon pour tenir la baraque dans la peinture. Mais ce dernier s’est à son tour blessé au genou lors du dernier match de Miami, face à Detroit…

Du coup, hier soir face à Orlando, c’est bel et bien Ömer Yurtseven qui figurait dans le cinq majeur du Heat. Non-drafté à sa sortie de Georgetown, le pivot turc était titulaire pour la première fois de sa carrière et il n’a pas déçu. Avec 16 points et 15 rebonds, il a réussi son premier double-double avec un solide 8/15 aux tirs.

« Vous pouvez voir les qualités techniques dont il dispose »,se félicitait Erik Spoelstra après la victoire.

S’étant déjà fait connaître durant la ligue d’été, avec 20 points, 10 rebonds et 3 contres de moyenne, Ömer Yurtseven a profité de l’hécatombe du secteur intérieur du Heat pour graduellement intégrer la rotation ces dernières semaines. Avec 17 minutes de moyenne sur les 11 derniers matchs, il tournait déjà à 6 points et 7 rebonds.

Mais hier soir, avec son plus gros temps de jeu en carrière, le natif de Tashkent (en Ouzbékistan) a logiquement fait encore mieux avec des records aux points et aux rebonds. À vrai dire, c’était même son cinquième match de suite à 10 rebonds ou plus, une première depuis Kevin Love en 2008 pour un joueur rookie.

« Je suis simplement reconnaissant d’avoir cette opportunité », a sobrement commenté Ömer Yurtseven avant de préciser. « On a simplement placé un coup d’accélérateur en troisième quart. On savait qu’on pouvait scorer suffisamment, il suffisait simplement d’enchaîner des stops en défense et c’est ce qu’on a réussi à faire. »

Du haut de ses 2m13 pour 124kg, le joueur formé au Fenerbahçe (et passé par le OKC Blue) est un beau bébé avec un bon toucher près du cercle. S’il parvient à tenir son rang dans le système défensif du Heat, Ömer Yurtseven pourrait bien se faire définitivement sa place dans la Ligue, alors qu’Udonis Haslem est son actuel back-up.