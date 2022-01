Pour Joel Embiid, il n’y a aucune urgence à modifier l’effectif des Sixers

La meilleure équipe de l’Est depuis trois semaines ? Les Bulls ? Les Nets ? Les Bucks ? Négatif, il s’agit des 76ers. Ces derniers, en repoussant facilement les Celtics cette nuit, ont remporté une neuvième victoire sur leurs onze dernières sorties avec certes un calendrier relativement favorable (Rockets x2, Spurs, Magic…). De quoi renforcer leur bilan dans le positif (24 victoires – 17 défaites) et n’avoir plus que trois victoires de retard sur les cadors de leur conférence.

Évidemment qu’une telle dynamique a de quoi enthousiasmer le meilleur joueur de l’équipe, Joel Embiid. « Lorsque je regarde où on en est lorsqu’on est quasiment au complet, en particulier lorsque je suis là, on est à 21 victoires et 9 défaites, remarque le pivot. Ce n’est pas mal, c’est l’un des meilleurs bilans de la ligue. C’est ce qui me fait dire qu’on doit juste rester en bonne santé et continuer sur cette lancée. »

Et ne pas forcément être tenté de bouleverser un effectif qui semble avoir trouvé son rythme de croisière. « Je me sens plutôt bien, et je ne pense pas qu’on ait encore joué notre meilleur basket. On a encore un long chemin à parcourir. Il nous manque des gars ici et là qui pourraient vraiment nous aider. Il n’y a pas vraiment d’urgence à changer quoi que ce soit. Je pense qu’on a tout ce dont on a besoin », poursuit celui qui va bientôt recevoir sa cinquième convocation au All-Star game.

De la constance de la part de tous

Il fait ici référence à la situation de son coéquipier, avec qui il n’a pas encore eu l’occasion de jouer cette saison, Ben Simmons. Les négociations pour un transfert de l’Australien semblent être au point mort. Il est donc tout sauf certain que celui-ci joue cette saison ou que les 76ers dénichent la contrepartie voulue d’ici la date limite des transferts du 10 février .

Alors pour Joel Embiid, la clé, avec la formation actuelle, est que tout le monde soit à son meilleur niveau. Car lorsque c’est le cas, « je pense qu’on peut battre n’importe qui. On l’a vu plusieurs fois cette année. On doit juste continuer, je dois continuer à faire ce que je fais. Évidemment, on a besoin de constance de la part de tout le monde, pas seulement de Tobias (Harris), Tyrese (Maxey), Seth (Curry) ou Danny (Green), les gars qui sortent du banc, le retour de Shake (Milton) en bonne santé. »

Cette nuit face à Boston, seuls Shake Milton et Danny Green manquaient à l’appel.