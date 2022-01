Les Bucks, les mangeurs de gros poissons

De retour après son isolement, Mike Budenholzer pouvait difficilement rêver d’une meilleure partie de ses troupes. Les Bucks ont écrasé les Warriors, tout simplement : 39 points d’écart à la pause, une victoire de 19 points finalement, un Giannis Antetokounmpo en triple-double, 18 paniers à 3-pts inscrits…

Les champions en titre ont ainsi lavé l’affront, après les deux défaites de suite à Charlotte.

« C’était un rebond pour nous », affirme Bobby Portis au JS Online. « Face aux Hornets, on a perdu deux fois, donc on avait un goût amer dans la bouche depuis lundi soir. Pendant trois jours, on a fait des séances vidéo et le coach a été sur notre dos. On avait l’opportunité de jouer contre une des meilleures équipes de la ligue. C’est une grosse victoire pour nous. Tout le monde s’est amusé et ça me réjouit. »

Portis le premier, qui a inscrit un panier primé au buzzer du deuxième quart-temps, et a terminé avec 20 points. Ce fut un festival en attaque, mais le coach a préféré mettre l’accent sur la défense, qui a été très performante alors même que Jrue Holiday était pourtant absent. Les Warriors ont été tenus à 34 % de réussite au shoot, 33 % à 3-pts et Stephen Curry n’a marqué que 12 petits points.

« On était très concentré », constate Budenholzer. « On n’est jamais meilleur que lorsqu’on défend fort. Une équipe comme Golden State, avec des Curry ou Klay Thompson, ça force à évoluer à son meilleur niveau. On doit être le plus concentré possible. »

Même si les Californiens étaient privés de Draymond Green, c’est une nouvelle victoire marquante pour les Bucks, face à une grosse écurie. Car la semaine passée, les champions 2021 avaient déjà dominé les Nets (109-121) à Brooklyn. Face au Top 8 de l’Ouest, Giannis et sa bande sont à quatre victoires en cinq matches.

« Je ne sais pas pourquoi on est si bon dans les gros matches », se demande le Grec pour ESPN. « Mais au fond, on doit continuer de construire de bonnes habitudes. Que ce soit pour des grosses affiches ou pour des matches qui n’intéressent personne, on s’en fiche. On doit avoir les bons réflexes. Ainsi on pourra être bon en mai et en juin. »

Bonne nouvelle pour Milwaukee : les gros matches vont se suivre dans les sept prochains jours puisque Toronto, Atlanta, et surtout Memphis puis Chicago seront au programme.