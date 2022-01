La rééducation de Joe Harris plus compliquée que prévu

6/8 pour Patty Mills, 5/8 pour James Harden ou encore 3/4 pour Kevin Durant…

Cette nuit à Chicago, les Nets n’ont pas beaucoup souffert de l’absence de leur shooteur, Joe Harris, en terminant avec un très bon 17/32 sur l’ensemble derrière la ligne à 3-points. Les New-Yorkais vont visiblement devoir s’habituer à évoluer sans leur homme à 46.6% de réussite.

« Je crois que c’est plus compliqué que ce qu’on imaginait », a informé Steve Nash. « Mais on sait une chose sur Joe, c’est qu’il va faire tout son possible et être de retour dès qu’il le pourra. »

Son shooteur est bloqué à l’infirmerie depuis la mi-novembre en raison d’une opération à la cheville gauche, qui avait finalement eu lieu fin novembre. Son absence avait été évaluée à l’époque à un ou deux mois. L’ailier semble donc avoir pris du retard dans sa rééducation puisqu’il n’est toujours pas en mesure de reprendre l’entraînement.

« Il n’est pas encore totalement prêt à tout faire. Il faut qu’il revienne et fasse ses exercices à un niveau élevé d’intensité. Il n’en est pas encore là », a poursuivi le technicien de Brooklyn.

En l’absence de Joe Harris, Steve Nash a surtout mobilisé Patty Mills pour combler le manque au shoot. L’ancien des Spurs a répondu aux attentes en tournant à 15 points de moyenne (39% de loin) en 23 titularisations.