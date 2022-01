Lou Williams aurait aimé davantage de patience de la part des Clippers

De l’eau a coulé sous les ponts mais la frustration de Lou Williams après son départ des Clippers ne semble pas tout à fait dissipée. En mars dernier, le triple lauréat du titre de 6e homme de l’année avait été transféré à Atlanta contre Rajon Rondo. Un moment particulièrement mal vécu par l’intéressé qui avait carrément songé à prendre sa retraite dans les jours qui avaient suivi.

« Je ne veux pas regarder en arrière et me dire que j’ai pris ma retraite prématurément, en me demandant ce que j’aurais pu faire ou ce qui aurait pu se produire », avait-il lâché à l’époque. Longuement interrogé par Clutchpoints, l’arrière a visiblement encore en tête « ce qui aurait pu se produire » avec les Clippers.

« J’aurais aimé qu’on soit un peu plus patients avec le processus pour essayer de construire quelque chose de spécial. Mais vous savez, dans la NBA d’aujourd’hui, c’est résultats instantanés ou rien. C’était la seule partie décevante, mais je n’ai pas de regrets. J’apprécie tout le monde (chez les Clippers), sans rancune envers qui que ce soit », assure aujourd’hui le joueur de 35 ans, de retour dans son ancienne salle il y a quelques jours. Il n’a pas disputé cette rencontre, mais il a tout de même eu droit à sa vidéo hommage.

Transféré à la dernière minute

Au moment du transfert, Lou Williams connaissait un exercice moins bon que les années précédentes, avec un apport offensif en baisse (de 18 à 12 points de moyenne). Les Californiens ont préféré s’en passer, alors que le jeune Terance Mann notamment était en train d’émerger, et miser sur un profil plus créateur avec Rajon Rondo. Une expérience finalement très peu concluante…

« Ça m’a un peu pris au dépourvu », se souvient le vétéran sur ce transfert. « On a entendu quelques bruits de couloir, mais rien de vraiment concret. Je sentais que quelque chose allait se passer, mais on ne savait pas avec qui. Je crois que l’heure limite était fixée à trois heures. J’ai été échangé à 2h45 ou quelque chose comme ça. Je me préparais pour le match et j’ai reçu un appel de mon agent, il m’a dit : ‘On pense qu’il se passe quelque chose, reste près de ton téléphone’. Et j’ai reçu cet appel. La pilule a été difficile à avaler, mais c’est le business. »

Avec Patrick Beverley et Montrezl Harrell, Lou Williams était en effet l’un des visages de la franchise ces dernières années. Il avait participé à la belle épopée des Clippers version 2018-2019, après « Lob City », et avant les arrivées de Kawhi Leonard et de Paul George. Mais le scoreur n’a jamais été au-delà de la demi-conférence de 2020, mémorablement perdue face aux Nuggets.

Encore un retour possible ?

Malgré cette frustration de ne pas avoir été au bout, Sweet Lou a aimé rendre visite à son ancienne équipe qui, selon lui, « continue d’avancer dans la bonne direction », en soulignant les progrès en interne de Terance Mann ou d’Amir Coffey.

De son passage chez les voisins des Lakers, de 2017 à 2021 donc, l’arrière dit ne pas pouvoir s’arrêter sur un souvenir marquant en particulier tant ils ont été nombreux. Mais il espère au moins que le public local a apprécié les efforts fournis dans cette équipe qui a su briller en saison régulière avec, mais également sans All-Star dans l’effectif.

« On a fourni de gros efforts pour essayer de faire de cet endroit un lieu où il était difficile pour nos adversaires de jouer et en même temps, d’en faire un endroit attractif. On y a mis du sang, de la sueur et des larmes, et en y repensant, presque tout le monde est passé à autre chose. Évidemment, il y a toujours le noyau dur, mais en y repensant, on était heureux. Je n’ai aucun regret quant à mon passage ici. Je suis vraiment reconnaissant et j’apprécie tout ce que nous avons fait. »

Mais si l’opportunité d’y retourner pour finir le travail se présente… « Absolument. Si cela fait sens, absolument. J’ai encore d’excellentes relations ici, donc si cela a du sens pour les deux parties, cela arrivera. »