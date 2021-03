Son envie de retraite dissipée, Lou Williams se dit prêt à aller de l’avant avec les Hawks

Passé des Clippers aux Hawks lors de la « trade deadline », Lou Williams a connu différentes émotions ces derniers jours. Échangé contre Rajon Rondo, le triple meilleur Sixième homme de l’année a d’abord eu du mal à accepter la nouvelle, hésitant carrément à prendre sa retraite, à 34 ans.

Une semaine plus tard, il a finalement digéré ce transfert auquel il ne s’attendait pas un seul instant.

Retour vers le futur

« Ça m’a fait mal », reconnaissait-il par visioconférence. « Je me suis beaucoup investi là-bas, nous avons connu pas mal de succès. Nous nous préparions pour un nouveau long parcours, vers le titre. Tel était mon état d’esprit. Je pensais vraiment que j’allais terminer ma saison là-bas. »

Mais Lou Williams s’est rapidement remobilisé et il a désormais rejoint sa nouvelle équipe et ses nouveaux coéquipiers. Et même s’il n’a pas participé à la rencontre face aux Suns la nuit dernière, il se trouvait ainsi avec les Hawks, à Phoenix, après plusieurs jours de mûre réflexion.

« Il m’a fallu quelques jours avant d’arriver ici », avoue l’ancien joker des Clippers. « Une fois arrivé, je voulais que mon énergie soit positive, je ne voulais pas que les autres me regardent en se disant que je ne voulais pas être ici. Ça n’a rien à voir avec les Hawks. J’avais juste besoin de temps pour déterminer ce qui était le mieux pour moi, à ce stade de ma carrière. Et maintenant que je suis ici, je me sens adopté. Mes coéquipiers semblent me vouloir ici et je suis prêt à aller de l’avant. »

Sept ans plus tard, Lou Williams est donc prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière à Atlanta, où a grandi, en plus d’avoir porté les couleurs de la franchise locale entre 2012 et 2014. À l’époque, « Sweet Lou » faisait déjà partie des meilleurs remplaçants de NBA et avait connu deux qualifications en playoffs avec les Hawks.

Un rôle de « grand frère » à Atlanta

Désormais, il espère pouvoir transmettre toute son expérience à un jeune groupe, justement en quête de playoffs cette année. Ce qui serait une première pour Atlanta, actuellement 6e de la conférence Est, depuis 2017.

« J’ai toujours la sensation de pouvoir jouer à un haut niveau », estime celui qui arrive en fin de contrat cet été. « J’ai la sensation de pouvoir aider cette équipe à accomplir certaines choses. Je ne veux pas regarder en arrière et me dire que j’ai pris ma retraite prématurément, en me demandant ce que j’aurais pu faire ou ce qui aurait pu se produire. C’est l’occasion de terminer la saison avec cette équipe et on verra bien ensuite. »

S’il réalise à ce jour la pire saison de sa carrière à titre individuel depuis l’exercice 2013/14, soit son dernier chez les Hawks, Lou Williams (12.1 points de moyenne, à 42% aux tirs, 38% à 3-points et 87% aux lancers-francs) peut toujours rendre de fiers services à une équipe en manque de qualités offensives en sortie de banc.

Mais avant de pouvoir s’exprimer pleinement et être lui-même à Atlanta, le 45e choix de la Draft 2005 souhaite d’abord se mettre en retrait, pour le bien du collectif.

« Je veux pouvoir comprendre comment ils jouent, comment s’entendent les joueurs, observer leurs systèmes, avoir une idée de leurs rotations, voir où je pourrais m’intégrer… Ce serait injuste pour le groupe déjà en place de m’imposer immédiatement », conclut celui qui portera le numéro 6 avec les Hawks.