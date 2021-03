Rajon Rondo atterrit chez les Clippers, Lou Williams rejoint les Hawks

Pisté par les Clippers depuis plusieurs mois maintenant, Rajon Rondo y débarque finalement, à l’occasion de cette « trade deadline » agitée. En échange, les Hawks récupèrent Lou Williams, deux seconds tours de Draft et du cash.

Arrivé à Atlanta lors de la dernière intersaison, le meneur de 35 ans n’a jamais su trouver sa place en Géorgie, tournant à seulement 3.9 points, 2.0 rebonds et 3.5 passes de moyenne (ses pires stats en carrière). La faute à des blessures au genou puis au dos qui l’ont particulièrement handicapé tout au long de cet exercice 2020/21.

À Los Angeles, Rajon Rondo aura pour mission de soulager Paul George et Kawhi Leonard à la création, la franchise californienne n’ayant jamais su retrouver de véritable organisateur, depuis le départ de Chris Paul en 2017.

Pour ce qui est de Lou Williams, triple meilleur Sixième homme de l’année, il retourne de son côté chez les Hawks, équipe dans laquelle il a évolué entre 2012 et 2014.

En relais de Trae Young et Kevin Huerter, il apportera son sens du scoring, aux côtés de Bogdan Bogdanovic et Danilo Gallinari. Un banc d’expérience et de qualité pour Atlanta, actuellement 7e de la conférence Est.