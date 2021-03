Phoenix résiste à la tentative de braquage des Hawks

L’adresse de Jae Crowder et la domination près du cercle de Deandre Ayton permettent aux Suns de rapidement faire un premier écart (21-11). Ce sont pourtant les Hawks qui sont à la fois plus adroits que leurs adversaires et à la fois plus prolifiques dans la raquette. Malheureusement pour les coéquipiers de Clint Capela, Phoenix transforme six rebonds offensifs en quinze points pour rester devant au score (30-27).

C’est alors le moment choisi par Dario Saric pour commencer son festival. Il marque dix points en moins de quatre minutes pour mener un 15-2 qui met Atlanta à -16 (45-29) !

Trae Young ramène Atlanta

Le réveil de Trae Young, qui enchaine les caviars pour Capela, Bogdanovic et Collins, permet aux Hawks de stopper l’hémorragie mais ils ne parviennent pas à revenir sous la barre des dix points. L’activité de Mikal Bridges, le talent de Devin Booker et une fin de mi-temps tonitruante de Chris Paul gardent Phoenix solidement en tête (64-52).

Neuf points de Devin Booker en début de troisième quart-temps confirme la domination de Phoenix (83-69). Les Hawks parviennent cependant à inverser la tendance. Avec Trae Young à la baguette, et la paire Bogdanovic – Gallinari en shooteurs d’élite, Atlanta passe un 14-2 aux Suns pour revenir à deux longueurs (85-83). Il faut deux paniers de Dario Saric et de Cameron Payne pour que Phoenix gardent l’avantage (89-85).

Torrey Craig et Saric redonnent de l’air à leur équipe en début de quatrième quart temps (100-93), mais Atlanta ne lâche pas. Young trouve Hill, Bogdanovic et Capela pour recoller au score avec trois minutes à jouer (105-105).

Jae Crowder en mode Larry Johnson

Les deux défenses haussent alors d’un ton. Les Hawks restent près de deux minutes sans marquer alors qu’un hook shot de Deandre Ayton et un dunk de Mikal Bridges donnent quatre points d’avance à Phoenix (109-105).

Un 3-points de Bogdan Bogdanovic donne espoir à Atlanta mais une claquette d’Ayton, et un stop défensif suivi d’un 3+1 décisif de Jae Crowder viennent donner la victoire aux Suns. Mais que ce fut compliqué… La bonne nouvelle, c’est que les Clippers ont perdu, et les Suns creusent donc l’écart avec les deux équipes de Los Angeles.