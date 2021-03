Envoyé aux Hawks, Lou Williams a pensé à prendre sa retraite

Les rumeurs qui circulaient depuis le début de saison semblaient s’être atténuées. Mais Lou Williams a finalement été échangé contre Rajon Rondo dans les dernières minutes précédant la « trade deadline ». L’arrière scoreur a ainsi dû prendre la direction d’Atlanta, dans une franchise où il a déjà joué (entre 2012 et 2014) et une ville où il semblait avoir ses habitudes, et un Etat où il a grandi.

Mais le choc a été rude pour « Lou Will » qui sortait de trois saisons pleines avec les Clippers et se voyait sans doute retrouver la lumière après une première partie d’exercice difficile. A l’annonce de son échange, l’idée de tout arrêter lui a ainsi traversé l’esprit.

« Oui, j’ai pensé à prendre ma retraite jeudi », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. « Vous donnez tellement à une organisation, vous vous réveillez un jour et boum, c’est fini. Puis, grâce à la Clipper Nation, on m’a rappelé que mon talent et ma contribution avaient été appréciés, et ça m’a fait réfléchir à ce qui m’attendait. J’en ai encore beaucoup sous le pied et je suis privilégié de pouvoir poursuivre ma carrière chez moi ».

A 34 ans, le combo va tout de même hériter d’une situation intéressante chez les Hawks, au sein d’un effectif complet et plus que jamais en course pour aller chercher la 4e place à l’Est. Et avec l’occasion de montrer qu’il en a encore sous la pédale…