Ayo Dosunmu, le rookie qui murmurait à l’oreille de DeMar DeRozan

Nous sommes le 31 décembre.

À Indianapolis, juste avant qu’il ne réussisse le premier de ses deux « game winners » au buzzer, DeMar DeRozan est passé tout proche de l’expulsion, après une décision arbitrale, sur une sortie de balle. Sauf que l’intervention d’Ayo Dosunmu l’a empêché, juste à temps, de récolter sa seconde faute technique.

Rebelote deux semaines plus tard, autrement dit ce mardi soir.

Privé d’un coup de sifflet face aux Pistons, avant que les Bulls ne prennent le large au tableau d’affichage, DeMar DeRozan s’est emporté contre le corps arbitral. Mais Ayo Dosunmu veillait une nouvelle fois au grain et s’est précipité vers son coéquipier pour le remettre immédiatement dans le droit chemin.

Un rookie aux allures de vétéran

En observant ces deux faits de jeu, on en oublierait presque qu’Ayo Dosunmu n’est qu’un rookie de 21 ans et que DeMar DeRozan dispute sa 13e année dans la ligue. Mais les deux joueurs se complètent sur ce point et l’arrière/ailier All-Star « apprécie » autant qu’il « s’amuse » des interventions du 38e choix de la dernière Draft.

« Je ne sais pas s’il calme nécessairement DeMar [DeRozan], car DeMar est l’un des professionnels les plus calmes que j’ai pu côtoyer dans ma vie », confiait cependant Billy Donovan , le coach de la franchise.

Toujours est-il que les interventions d’Ayo Dosunmu ont des effets bénéfiques sur DeMar DeRozan. Qu’importe la colère dans laquelle il se trouve.

« Ça fonctionne et c’est pour ça que je me calme aussi rapidement quand je le vois », reconnaissait l’ancien leader des Raptors et des Spurs. « Il vient vers moi de manière agressive, il me souffle de petites choses à l’oreille, je m’éloigne et je me calme. Dès que je m’emporte et qu’il vient vers moi, je vais arrêter directement … J’ai le plus grand des respects pour lui. »

Mais que peut bien murmurer Ayo Dosunmu à DeMar DeRozan, pour que celui-ci retrouve aussi vite ses esprits ?

« Je lui dis juste de se calmer, que tout va bien, qu’il y aura d’autres actions et qu’il ne faut pas se soucier de ce que décident les arbitres. Sur le moment, je fais tout mon possible pour le calmer », répondait simplement le pur produit de Chicago, natif de « Windy City » et passé par l’université d’Illinois.

Aussi surprenant que son équipe

Déjà bien intégré dans la rotation de Billy Donovan (19 minutes de moyenne), Ayo Dosunmu démontre en tout cas, soir après soir, qu’il est tombé à l’endroit idéal. L’endroit qui lui permet de laisser exprimer toutes ses qualités, d’un point de vue basket et d’un point de vue humain.

« Il a vraiment de la chance de pouvoir côtoyer des vétérans comme les nôtres », estimait même Billy Donovan. « Si DeMar [DeRozan] était un vétéran qui ne parle pas, Ayo [Dosunmu] se dirait : ‘Je ne peux pas lui parler’. Sauf que DeMar est très accessible et ça en dit beaucoup sur qui il est, il l’aide énormément. Et Ayo est un super coéquipier, très investi dans tout. »

Et la bonne relation entre DeMar DeRozan et Ayo Dosunmu fait partie des moteurs de cette belle équipe des Bulls, qui caracole en tête de la conférence Est (27 victoires – 11 défaites).

« Nous sommes proches », racontait d’ailleurs le rookie. « Il n’a jamais été question d’ego avec DeMar [DeRozan], depuis le début. Il fait toujours passer l’équipe avant lui. C’est quelqu’un de cool … Ce respect, mutuel, s’est construit car il est conscient de mon éthique de travail et car je suis conscient de la sienne. C’est un compétiteur, il veut gagner et il fait tout pour. C’est pour ça qu’il ne le prend pas personnellement [quand il est repris à l’ordre, ndlr]. »

Intéressant face à Detroit cette nuit, en attaque (10 points) et en défense sur le premier choix de la dernière Draft, Cade Cunningham (limité à 8 points et 3/11 aux tirs), Ayo Dosunmu aura la possibilité de faire davantage parler de lui cette semaine. À domicile, les joueurs de Chicago doivent effectivement affronter Brooklyn puis Golden State, de manière à prouver qu’il faudra définitivement compter sur eux, cette saison.