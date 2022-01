Nassir Little se défend d’avoir voulu blesser Kyrie Irving

L’action se déroule durant le « money-time » de la rencontre entre Portland et Brooklyn. Kyrie Irving, qui jouait son deuxième match de la saison, court vers le ballon qui roule vers la ligne de la touche. Mais derrière lui arrive alors à pleine vitesse Nassir Little, qui tente le tout pour le tout pour garder la ballon dans l’aire de jeu et se jette au sol.

Il n’y parvient pas, et au passage fauche légèrement le meneur des Nets, qui tombe au sol, avant de se tenir la cheville gauche.

Au micro des journalistes, après la rencontre, Kyrie Irving faisait part de son ressenti sur l’action.

« Tout va bien. Cela fait partie de ses actions un peu injustifiées, vous voyez ? J’ai essayé de me pousser, mais j’ai trouvé que ce n’était pas nécessaire de sa part de plonger alors qu’il était si loin de la balle. J’en ai parlé aux arbitres, pour leur dire qu’il fallait faire en sorte que les joueurs soient protégés sur le terrain. Je comprends que Nassir se batte pour le ballon, mais mon gars, c’est juste un mauvais geste. Ce n’est pas une action de basket, j’aurais pu me casser la cheville, ou pire. Il n’y a pas de place pour ces gestes dans notre ligue […] Mais ce n’est pas contre lui (Little, ndlr). C’est juste que cela aurait pu être évité. J’essaye de m’écarter et il se jette entre mes jambes. Mais tout va bien, ça va. On passe à autre chose. »

« Vous n’y connaissez rien si vous pensez que c’est un mauvais geste »

Par la suite, c’est Nassir Little qui s’est exprimé sur le sujet, par le biais de son compte Twitter. Et l’ancien joueur de North Carolina n’était pas tellement ravi des « accusations » de l’ancien de Duke. « Jamais je ne blesserai quelqu’un volontairement, j’ai un immense respect pour Kyrie ! Vous n’y connaissez rien si vous pensez que c’est un mauvais geste, et je le referai. Je me fiche complètement de ce que vous pensez. »

Si son statut concernant le match de ce soir face à Chicago était « incertain », Kyrie Irving a voulu être rassurant : « Je serai disponible pour Chicago. » Alors que son coach, Steve Nash, préférait de son côté plutôt botter en touche : « On verra. Il va bien, il a terminé la rencontre. Sa cheville a bien tourné. Mais je n’ai pas assez d’informations, je dois revoir les images. »