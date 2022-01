Déplumés, les Blazers résistent au duo Kevin Durant – Kyrie Irving !

En l’absence de leurs joueurs majeurs, les Blazers continuent tant bien que mal à croire en leurs rêves de playoffs. Cette nuit, ils ont dû faire sans quatre titulaires (Damian Lillard, CJ McCollum, Norman Powell et Larry Nance Jr) pour repousser des Nets qui évoluaient avec Kyrie Irving mais sans James Harden (genou).

Chaque équipe a eu le droit à son quart-temps en première période. Les locaux ont profité de très nombreux passages sur la ligne des lancers-francs pour creuser un premier écart (33-26). Portés par leur tandem Kevin Durant – Kyrie Irving, les visiteurs ont su réagir dans le second quart-temps pour virer en tête à la pause (55-62).

Le vent a clairement tourné en faveur des Blazers dans la période suivante. Ils ont profité d’un regain d’adresse derrière l’arc de Nassir Little et d’un Robert Covington également heureux à cette distance pour revenir au score. Et même passer devant en affichant clairement plus de volonté sur les ballons qui traînaient.

Avec un Kevin Durant plus à la peine pour finir, gêné par la paire Little – Covington justement, Brooklyn a démarré la dernière période avec deux possessions de retard (87-81). Un panier à 3-points improbable de CJ Elleby, un rebond offensif arraché par Dennis Smith Jr. devant Patty Mills, un ballon perdu de « KD » provoqué par Trendon Watford… Les hommes du banc des Blazers n’ont affiché aucun complexe.

Ce retard de deux ou trois possessions s’est ainsi maintenu jusqu’au bout malgré les efforts de Cam Thomas ou Day’Ron Sharpe pour soulager les deux vedettes des Nets en attaque. Et dans les deux dernières minutes, ils ont été sanctionnés par Ben McLemore, auteur de deux paniers primés.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le record en carrière d’Anfernee Simons. En ce moment, c’est vraiment lui le patron des Blazers. Cette nuit, il a beaucoup souffert de sa maladresse à 3-points (2/11) mais il a compensé par son activité près du cercle, avec de nombreux « floaters » convertis, et dans les autres secteurs du jeu. On retient évidemment ses 11 passes décisives, son nouveau record en carrière. Il s’agissait simplement de son deuxième double-double depuis son arrivée dans la grande ligue.

– L’esprit de combat des Blazers. Cela ne se vérifie pas nécessairement dans les chiffres mais les locaux ont donné le sentiment d’en vouloir plus dans cette partie, notamment dans le troisième quart-temps où ils ont limité les Nets à seulement 19 points inscrits. Amputé de quatre joueurs majeurs, Chauncey Billups a vu l’ensemble de ses joueurs sollicités (hormis Tony Snell…) apporter quelque chose dans ce match.

TOPS/FLOPS

✅ Robert Covington et Ben McLemore. 10/15 à 3-points et 41 points à eux deux, qui dit mieux ? Les deux hommes ont été excellents en termes d’adresse tout en s’investissant beaucoup en défense. On retient la grosse fin de match du second, qui a planté deux paniers primés dans les deux dernières minutes, dont l’un très contesté, et qui a également contré un tir de Kevin Durant près du cercle.

✅ Cam Thomas et Day’Ron Sharpe. Les deux remplaçants ont été les deux seuls soutiens offensifs au duo Kevin Durant – Kyrie Irving. Au-delà de leurs ballons perdus, les rookies ont fait dans la propreté en ce qui concerne la finition. Au point d’établir chacun leur record respectif de leur jeune carrière.

⛔ Blake Griffin. On ne tient pas à s’acharner sur lui mais l’intérieur est vraiment en souffrance. Il a surtout brillé par ses difficultés à finir sous le cercle, dans des situations où l’ancien voltigeur des Clippers aurait tout écrasé. Celui-ci a terminé avec un +/- de -11 alors qu’il n’a pourtant joué que 11 minutes, ses deux passages sur le terrain ayant coïncidé avec les « runs » des Blazers pour prendre l’avantage.

LA SUITE

Blazers (16-24) : début d’un « road trip » à Denver, jeudi.

Nets (25-14) : déplacement à Chicago, mercredi.