Face aux Warriors, les Grizzlies décrochent le 10 sur 10 !

Les Grizzlies ont gagné ce match avec leur défense, transformant 17 ballons perdues de Golden State en 26 points. Ils ont également pris 18 tirs de plus que leur adversaire. Côté Warriors, Klay Thompson (13 points) a de nouveau été solide en 20 minutes de jeu.

Six balles perdues de Golden State dans les sept premières minutes lancent un 14-0 de Memphis, mené par Ja Morant inarrêtable en transition (24-14). À l’image d’un Stephen Curry sans panier en premier quart-temps, l’attaque des Warriors souffre mais leur défense leur permet de rester au contact (28-24). L’adresse des Grizzlies, qui font 5 sur 5 de loin lors des cinq premières minutes du deuxième mi-temps, pousse rapidement l’écart à +18 (49-31).

Le retour en jeu de Klay Thompson et l’entrée de Gary Payton II changent toutefois la donne. Ja Morant est mis sous l’éteignoir et les Warriors trouvent du rythme. Stephen Curry se réveille et un tir primé de son « Splash Brother » ramène Golden State sous la barre des dix points (59-51).

Les Dubs continuent sur leur lancée et commencent le troisième quart-temps sur un 17-2 pour inverser la tendance et prendre jusqu’à huit points d’avance (74-66). La sortie de Gary Payton II relance Ja Morant et les Grizzlies répondent par un 11-0. Stephen Curry stoppe l’hémorragie et Golden State garde les devants (90-87). Le réveil de Jaren Jackson Jr et l’adresse de Ziaire Williams permettent à Memphis de repartir de l’avant et prendre l’avantage à six minutes de la fin du match (103-99).

Deux tirs primés de suite de Tyus Jones, l’un après un rebond offensif et l’autre en fin de possession, mettent les Grizzlies à +9 (109-100). Klay Thompson et Gary Payton II ramènent les Warriors à -3 mais cinq points de suite de Ja Morant offrent à Memphis une dixième victoire de suite !

CE QU’IL FAUT RETENIR

— La défense de Memphis met Ja Morant sur orbite. Comme le disait LeBron James à l’issue de la rencontre entre les Lakers et les Grizzlies dimanche, Ja Morant a des fusées dans les mollets, et la défense de Memphis en est sa meilleure rampe de lancement. Cette nuit, lors du premier quart-temps, les Grizzlies ont sauté à la gorge des Warriors, provoquant six ballons perdues et permettant à leur meneur d’agresser une défense sur les talons. Ja Morant en a donc profité pour attaquer le cercle sans relâche. Il a terminé le premier quart-temps avec 15 points, et Memphis est rentré aux vestiaires avec 20 points sur les 11 ballons perdues de Golden State.

— L’effet Gary Payton II. Dès son entrée en jeu avec trois minutes à jouer en première mi-temps, Gary Payton II a changé la physionomie du match. Il s’est occupé du cas Morant, permettant aux Warriors d’enchainer les stops et de partir en transition. Ils finiront la mi-temps sur un 14-5. Steve Kerr garde son remplaçant sur le terrain au retour des vestiaires, en lieu et en place de Juan Toscano-Anderson, et sa défense propulse un 17-2 des Warriors. Comme il le montre depuis le début de la saison, Gary Payton II fait toutes les petites choses qui permettent à Golden State de gagner des matchs. Il a construit une belle cohésion avec Curry, et semble bien s’entendre avec Klay Thompson.

— Une rivalité naissante ? Quatre des cinq derniers matchs entre les Grizzlies et les Warriors ont été décidé dans les dernières minutes : le dernier match de la saison dernière qui a permis aux Warriors de valider leur huitième place, puis deux prolongations lors du « play-in » et du premier match au Chase Center cette saison, et enfin le match de cette nuit. S’il est prématuré de parler de rivalité. Les Grizzlies se posent comme l’une des bêtes noires de la bande de Stephen Curry. Les deux équipes se retrouveront le 28 mars pour un quatrième duel, avant de peut-être se croiser lors du deuxième tour des playoffs.

TOPS/FLOPS

✅ Ja Morant. Bien défendu par Gary Payton II, Ja Morant a marqué 15 de ses 29 points en premier quart-temps. Il a cependant été décisif dans les deux dernières minutes en attaquant Andrew Wiggins sur un « switch » pour marquer cinq points de suite qui ont tué le match. Il a également ajouté 8 passes décisives, 5 rebonds, et 2 contres.

✅ Tyus Jones. Le meneur remplaçant a lui aussi été décisif, marquant 6 de ses 17 points lors des cinq dernières minutes. Il a également délivré 8 passes décisives et pris 6 rebonds, le tout en seulement 23 minutes de jeu.

✅ Ziaire Williams. Absent lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, le rookie a marqué 17 points et a hérité du problème Stephen Curry en défense. Un match plein de promesses pour le jeune ailier.

✅ Stephen Curry. Maladroit de loin, le double MVP a tout de même noirci la feuille de stat, en terminant avec son deuxième triple-double de la saison (27 points, 10 rebonds, 10 passes). Il n’a cependant marqué que deux points en dernier quart-temps.

⛔ Jaren Jackson Jr. L’intérieur des Grizzlies a été gêné par les fautes pendant toute la rencontre. Il a écopé de deux fautes rapides, avant de faire trois fautes bêtes à chaque fois que Taylor Jenkins l’a relancé sur le terrain. Il s’est racheté en dernier quart-temps pour finir en double-double avec 13 points et 11 rebonds.

⛔ Juan Toscano-Anderson. Titulaire en l’absence de Draymond Green, JTA a déçu. Il a perdu 3 ballons en sept minutes de jeu en premier quart temps, a joué 17 secondes en deuxième quart-temps, avant de disparaitre de la rotation de Steve Kerr.

LA SUITE

Golden State (30-10) : les Warriors enchainent à Milwaukee dans la nuit de jeudi à vendredi.

Memphis (29-14) : les Grizzlies essaieront de remporter un onzième match de suite face à Minnesota, également dans la nuit de jeudi à vendredi.