Le coup de chaud salvateur de Cade Cunningham

En l’espace d’une semaine, les Pistons se sont offerts le scalp des Bucks et du Jazz ! Victorieux de quatre de leurs six derniers matchs, les joueurs du Michigan vont mieux depuis le passage à la nouvelle année et, cette nuit, leur succès contre Utah a été arraché après avoir remonté un déficit de… 22 points !

Un formidable retournement de situation, mené par Cade Cunningham, avec ses 29 points et 8 passes, à 10/17 aux tirs, 5/9 à 3-points et 4/4 aux lancers, en 38 minutes ! Plantant surtout 18 points dans le seul troisième quart-temps, soit le record d’un rookie sur 12 minutes, cette saison, à égalité avec Brandon Boston Jr. (Clippers).

Et, ce, alors que le premier choix de la dernière Draft sortait pourtant d’une première mi-temps particulièrement compliquée : seulement 5 points, à 2/8 aux tirs et 1/4 à 3-points.

« Vous vous devez d’avoir la mémoire courte, dans ce genre de situation », expliquait Rex Kalamian, coach intérimaire de Detroit, à propos de la première mi-temps de son meneur. « Vous devez être capable de vous dire : ‘Ok, je suis à 0/4 aux tirs, mais si je réussis mes quatre prochains shoots, je serai à 4/8’. C’est ce niveau de confiance que vous devez avoir et Cade [Cunningham] le possède. […] Je suis vraiment fier de son match. »

La défense du Jazz à court de solutions

Au retour des vestiaires, Cade Cunningham a donc fait parler la poudre en attaque. À la passe, pour un Saddiq Bey lui aussi auteur de 29 points, mais surtout au scoring. Car c’est toute la panoplie offensive du joueur de 20 ans qui y est passée : 3-points en sortie d’écran, 3-points en « catch-and-shoot », 3-points en sortie de dribble, pénétrations, lancers-francs et même un peu de jeu à mi-distance !

« Je ne dirais pas que quelque chose s’est débloqué chez moi », racontait le principal intéressé, concernant ce coup de chaud. « Simplement, j’ai cherché à conserver le même état d’esprit [qu’avant la pause]. En première période, j’ai raté des tirs ouverts, mais je n’ai pas perdu confiance, car il s’agissait de bons shoots. Donc, en seconde période, j’ai voulu être plus énergique dans mon jeu et je suis heureux de ce que ça a donné. »

Mis en confiance par son coach Rex Kalamian, qui a fait en sorte qu’il ait davantage le ballon entre les mains après la pause, Cade Cunningham a fait plier (presque à lui seul) la défense du Jazz, bien plus permissive sans Rudy Gobert. Et qui a encaissé pas moins de… 78 points en deuxième mi-temps !

S’il a évidemment tenu à remercier ses coéquipiers pour sa performance, eux qui n’ont pas arrêté de l’encourager et de lui passer la gonfle, l’ancien pensionnaire d’Oklahoma State a surtout démontré qu’il pouvait devenir un vrai problème pour les défenses adverses, une fois en rythme. Tant au scoring qu’à la passe.

Retrouver du rythme et monter en puissance

Cerise sur le gâteau : cette victoire des Pistons a permis à Rex Kalamian, l’habituel assistant de Dwane Casey (entré dans le protocole sanitaire de la ligue), de repartir avec le ballon du match. Un petit cadeau qui symbolise son premier succès en tant que « head coach », même s’il apparaîtra dans le bilan de Dwane Casey.

« Je suis super heureux pour lui », concluait à ce sujet Cade Cunningham. « Je suis fier que l’on ait pu faire ça pour lui. Il est important pour cette équipe, il nous apporte tellement en termes d’énergie. Donc ça signifie beaucoup pour nous, d’avoir pu lui permettre d’obtenir sa première victoire. »

Auteur de prestations en dents de scie depuis ses débuts dans la ligue, notamment au shoot, puis freiné dans son élan par le Covid-19, le « combo guard » de Detroit tentera désormais de capitaliser sur son nouveau record de points en carrière pour permettre à son équipe de rivaliser avec Chicago, Toronto, Phoenix ou Golden State.

Autrement dit les quatre prochains adversaires de la franchise du Michigan, au coeur d’un calendrier relevé et qui est remontée à la 14e place de la conférence Est (9 victoires – 30 défaites)…