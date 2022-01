Donovan Mitchell rappelle (encore) le Jazz à l’ordre

Et de trois ! Le Jazz a été la dernière équipe de la ligue à être touchée par les protocoles sanitaires et sont actuellement dans le dur. Toujours privés de Rudy Gobert et Joe Ingles cette nuit à Detroit, les troupes de Quin Snyder ont ainsi concédé leur troisième défaite de rang après avoir encaissé 78 points en deuxième mi-temps.

« On se met le doigt dans l’œil si on pense qu’on peut gagner un titre en jouant comme ça », a lâché Donovan Mitchell après la rencontre, qui avait déjà pesté après le revers à Indiana.

Rudy Gobert, mais pas que…

L’absence de Rudy Gobert a révélé les failles défensives du Jazz, qui concède trop d’espaces près du cercle et à mi-distance lorsque le Français n’est pas là. Mais le forfait du pivot d’Utah n’explique pas tout.

« On a manqué de communication en défense où des gars se sont retrouvés ouverts. Il nous manque des joueurs dans l’effectif mais ce n’est pas une excuse. On doit mieux défendre, à commencer par nous, les arrières, qui devons rester devant nos joueurs », a souligné Mike Conley.

Le problème, c’est qu’en plus d’être moins efficace dans la peinture, la tâche se complique quand l’adversaire met dedans de loin comme les Pistons l’ont fait cette nuit, et les Pacers lors du match précédent. On peut aussi mentionner l’impact d’Hassan Whiteside résumé dans cette action venue d’ailleurs.

🤨 #NBA75 | Hassan Whiteside ?! Quand le cerveau se déconnecte, ça donne une séquence totalement lunaire… 🎥 via @DetroitPistons.pic.twitter.com/sf70bxfQdV — Basket USA (@basketusa) January 11, 2022

Des habitudes différentes

À l’arrivée, le Jazz s’est retrouvé à la rue, et vient d’encaisser plus de 124 points en moyenne sur ses trois dernières sorties. En l’absence de Rudy Gobert, la défense d’Utah est passée de la 5e à la… 30e place.

« On doit régler ça », a ajouté « Spida ». On l’a déjà fait, donc on en est capables. On l’a fait plus tôt dans notre road-trip à Denver. Donc ce n’est pas comme si on ne savait pas comment faire. Quand nous n’avons pas Rudy Gobert derrière nous, notre intensité doit augmenter. Et ce, du premier au 17e joueur, quel que soit le nombre de joueurs disponibles. On ne défend pas de manière consistante, et il faut y remédier ».

Après avoir enchaîné cinq matchs loin de leurs bases, les Jazzmen vont retrouver leur antre et devraient rapidement récupérer Rudy Gobert ainsi que Joe Ingles. En attendant, ils devront montrer un autre visage, et gommer certaines (mauvaises) habitudes s’ils veulent stopper cette série ce mercredi face à Cleveland avant de repartir sur la route pour un « back-to-back » à Denver puis sur le parquet des Lakers.

Car avec Rudy Gobert dans leur dos, les défenseurs extérieurs d’Utah n’ont globalement qu’à orienter leurs joueurs vers leur pivot. Sans lui, c’est toute la stratégie défensive de l’équipe qui tangue.