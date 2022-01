Le retour de Klay Thompson cartonne à la télévision et sur les réseaux sociaux

Si les audiences TV ne sont pas incroyables cette saison, avec notamment des matchs de Noël décevants sur ce plan, le retour de Klay Thompson a par contre attiré beaucoup de monde, devant la télévision mais aussi sur le Web.

La NBA annonce ainsi que ce retour a carrément été le « moment de saison régulière » le plus regardé de l’histoire sur ses plateformes virtuelles, avec 110 millions de vues au total. La soirée de dimanche a d’ailleurs été particulièrement faste pour les comptes Twitter, Facebook ou Instagram de la ligue puisque l’introduction sur le parquet de Klay Thompson a été vue 22.3 millions de fois, l’échauffement des « Splash Brothers » 16.4 millions de fois et le contre de Ja Morant sur Avery Bradley 13 millions de fois !

Gros engouement aussi à la télévision puisque le match était retransmis sur NBA TV, qui n’est disponible que dans 50 millions de foyers américains, mais a tout de même attiré 844 000 personnes devant leur petit écran.

C’est le match de saison régulière le plus regardé sur cette antenne depuis 2016. Diffusée sur NBC Sports dans la région de San Francisco, la rencontre entre les Warriors et les Cavaliers a attiré 12.7% des téléspectateurs de la Baie, ce qui en fait également le match le plus regardé sur la chaîne depuis 2016.

Soit depuis le match face aux Grizzlies, qui avaient offert une 73e victoire à Stephen Curry à ses coéquipiers, pour battre le record de succès en saison régulière, jusque-là détenu par les Bulls de Michael Jordan.