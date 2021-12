Télévision : la NBA écrasée par la NFL pour les matchs de Noël

La journée de Noël est extrêmement importante pour la NBA et ses diffuseurs, puisqu’il s’agit de l’une de ses principales vitrines à la télévision nationale, avec un marathon qui tente d’attirer les téléspectateurs américains.

Mais cette année, avec les nombreuses contaminations et quarantaines, les affiches ont souvent perdu de leur intérêt et les audiences des cinq affiches du 25 décembre (New York – Atlanta, Milwaukee – Boston, Phoenix – Golden State, LA Lakers – Brooklyn et Utah – Dallas) ne sont pas flamboyantes.

Les trois rencontres diffusées sur ABC ont ainsi flirté avec les cinq millions de téléspectateurs, avec 5.2 millions pour Warriors – Suns, 4.9 millions pour Bucks – Celtics et 4.8 millions pour Lakers – Nets.

Pour les deux premiers matchs, c’est équivalent ou un peu plus que les matchs de l’an passé, diffusés aux mêmes horaires. Par contre, la rencontre entre Los Angeles et Brooklyn a fait beaucoup moins bien que celle qui avait lieu au même horaire, l’an dernier, puisque le match entre les Lakers et les Mavs avait attiré 7.1 millions de personnes.

Surtout, c’est la forme de la NFL, la ligue de football américain, qui peut inquiéter du côté de la NBA.

Car si les audiences sportives baissent de façon globale, la ligue de Roger Goodell se maintient, au contraire. Pour Noël, le match entre les Green Bay Packers et les Cleveland Browns a ainsi attiré près de 29 millions d’Américains devant leur petit écran, devenant l’évènement sportif le plus regardé à Noël depuis au moins vingt ans !