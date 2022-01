Ça passe encore en prolongation pour les Celtics face aux Pacers

Comme il y a une semaine face à Orlando, les Celtics ont dû passer par une prolongation pour s’imposer à domicile devant un mal classé, Indiana en l’occurrence, qui évoluait toujours sans son trio Brogdon-LeVert-Duarte.

Le scénario a été presque similaire puisqu’après avoir fait la course en tête pendant quasiment tout le match et alors que le score affichait 71-60 après un 3-points de Josh Richardson en début de quatrième quart-temps, Boston s’est à nouveau écroulé. À 3-points, Torrey Craig et Lance Stephenson ont alors lancé le « comeback » des Pacers.

Domantas Sabonis a ensuite enchaîné cinq points et deux passes décisives pour le tandem Craig-Brissett de loin afin de placer les Pacers en tête à l’entrée du « money-time ». La paire a ensuite aligné deux dunks pour répondre aux deux missiles lointains de Jaylen Brown (83-87). Boston a toutefois réussi à s’en sortir par un trou de souris, sur deux lancers de Robert Williams III et un jumpshot ligne de fond de Jayson Tatum à la dernière seconde pour égaliser et forcer une prolongation (89-89).

Et comme face à Orlando, les C’s ont réussi à finir le boulot dans la foulée, en s’appuyant sur la paire Brown-Tatum. Le contre de Robert Williams III suivi du 3-points de Grant Williams en transition a également contribué à remettre Boston sur les bons rails. Il a malgré tout fallu attendre les deux derniers lancers de Jayson Tatum à deux secondes de la fin et la remise en jeu ratée des Pacers pour crier victoire pour les locaux, vainqueurs 101-98.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match à vite oublier pour les deux équipes. Le score pourrait laisser croire à une empoignade digne des plus belles heures de la conférence Est. Il a surtout mis en exergue un concours de maladresse, comme les pourcentages aux tirs (moins de 40%, dont moins de 30% à 3-points des deux côtés), mais aussi les ballons perdus (20 pour Boston, 17 pour Indiana) l’ont montré à l’issue de la rencontre. Boston l’a finalement emporté par la petite porte, en prolongation face à des Pacers largement amoindris. On passe à la suite !

– Merci Robert Williams III. Les Celtics peuvent en effet remercier leur pivot, auteur de 14 points, 12 rebonds, 4 interceptions et 3 contres, pour avoir sauvé les meubles dans le final. Ce dernier n’a en effet pas tremblé lorsqu’il a dû se présenter sur la ligne des lancers à 38 secondes de la fin alors que le score affichait +4 pour les Pacers et que son pourcentage de réussite dans l’exercice atteint à peine les 62.5% cette saison. Boston a ensuite pu forcer une prolongation, et compter une nouvelle fois sur un moment fort de son pivot, avec un contre sur Oshae Brissett qui a permis à Grant Williams de scorer à 3-points afin de mettre les C’s sur la bonne voie.

TOPS/FLOPS

✅ La paire Brown-Tatum. Particulièrement malmené ces derniers temps, le duo aurait été le premier pointé du doigt si Boston avait encore échoué. Mais les deux joueurs ont montré qu’ils avaient les nerfs solides, en rentrant notamment des tirs importants en fin de quatrième quart-temps puis en retrouvant un peu de leur superbe dans la prolongation. Certes, tout n’a pas été parfait, loin de là (0/7 à 3-points et 8 ballons perdus par Jayson Tatum, 11/26 pour Jaylen Brown), mais le tandem a tout donné pour essayer d’accrocher la victoire, en compilant notamment 27 rebonds, et a été récompensé.

✅ ⛔ Domantas Sabonis. Soirée difficile pour le Lituanien qui a eu du mal à entrer dans son match en attaque, débutant le quatrième quart-temps avec 4 petits points au compteur. Il s’est aussi retrouvé au sol après avoir pris une bonne beigne sur une tentative de lay-up, sans qu’une faute ne soit sifflée. À l’arrivée, son triple-double à 11 points, 23 rebonds et 10 passes décisives n’a que trop peu pesé dans la balance et son 3/12 au tir fait tâche pour celui qui doit être le leader des Pacers.

LA SUITE

Les Celtics (20-21) et les Pacers (15-26) se retrouvent ce mercredi, à Indiana cette fois.