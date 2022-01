Danilo Gallinari aimerait rester chez les Hawks jusqu’à la fin de la saison

Retour sans fanfare pour Danilo Gallinari sur son ex-parquet de la Crypto.com Arena. L’ancien joueur des Clippers (2017-2019) s’est contenté de 8 points (2/5) et 3 rebonds dans la 12e défaite en 17 matches des Hawks. Avec à peine 10 points de moyenne en 22 minutes, l’Italien ne fait pas davantage de miracle que l’autre vétéran remplaçant de l’équipe, Lou Williams, au cœur de la saison très décevante d’Atlanta.

Avec seulement 17 victoires et 22 défaites, et une médiocre 12e place à l’Est, les joueurs de Géorgie prennent déjà du retard sur le Top 8 de la conférence. Alors que le GM de la franchise, Travis Schlenk, a déjà fait entendre que des transferts devraient avoir lieu dans les semaines à venir, on peut logiquement s’interroger sur le sort de Danilo Gallinari.

Avec plus de 20 millions de dollars en salaire cette année, il est le second joueur le mieux payé de l’équipe, derrière John Collins, tout en n’étant que… le 9e meilleur scoreur. « J’aimerais rester ici jusqu’à la fin de la saison. Changer d’équipe en cours de saison n’est jamais facile pour plusieurs raisons mais tout peut arriver », affiche malgré tout l’ailier fort interviewé par Sky Sports Italie, déjà échangé au cours de la saison 2011 dans le cadre du transfert massif autour de Carmelo Anthony.

Depuis son arrivée à Atlanta, après avoir été échangé par le Thunder en novembre 2020, il est utilisé en tant que 6e homme, un rôle qu’il n’avait jamais occupé jusqu’ici. Cela fait très cher le remplaçant qui doit encore toucher 21 millions de dollars la saison prochaine. Mauvaise utilisation alors ou début de déclin du joueur ?

Agacé par le manque d’investissement défensif collectif, il déplore en tout cas un manque de clarté concernant les systèmes et le partage des responsabilités offensives.

« La saison dernière, tout était plus clair et défini : au début, on était la pire équipe dans les quatrièmes quarts-temps, après le changement de coach, on est devenus les meilleurs. Lorsqu’il est question de matchs serrés, il est très important de savoir qui doit avoir le ballon et quels systèmes on doit mettre en place. »

Pas certain qu’il soit encore là pour être témoin de ces ajustements.