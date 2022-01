Jarred Vanderbilt, aspirateur à rebonds et machine à dunks

« Vando, c’est le meilleur du monde ! Le meilleur du monde ! Je répète : le meilleur du monde ! » Anthony Edwards avait un message clair à faire passer, en s’incrustant (à deux reprises !) dans la conférence de presse d’après match de son coéquipier, Jarred Vanderbilt.

L’enthousiasme de l’arrière des Wolves est lié à la très grosse performance de son ailier fort, sur le parquet des Rockets cette nuit. Fier de jouer devant ses amis et sa famille à Houston, où il est né, il a compilé 21 points (10/14 aux tirs), 19 rebonds, 4 passes, 2 contres et 2 interceptions pour 40 d’évaluation ! Autrement dit deux records en carrière dans les deux premières catégories citées.

Après la rencontre, il n’a pas caché qu’il essaie d’atteindre la barre symbolique des 20 rebonds dans le même match depuis le début de la saison. Le second tour de la Draft 2018 (41e choix) s’était arrêté à 16 unités jusqu’ici. « Je suis toujours un peu court, mais ça va. J’ai réalisé que j’en étais à 18, et j’ai entendu le banc me crier d’en prendre deux de plus. Alors je me suis battu pour essayer. »

Encore raté. Cela n’enlève rien à la performance de celui qui se révèle comme la révélation de la saison chez les Wolves. Grâce à son travail de l’ombre, notamment aux rebonds, Minnesota est l’une des équipes qui s’offre le plus de secondes chances, et par conséquent l’une de celles qui shoote le plus. Avec plus de trois rebonds offensifs par match, il occupe la 9e place du classement dans cette catégorie. Devant lui, uniquement des pivots…

Dix tirs réussis dont… huit dunks !

Capter un rebond offensif, c’est bien, mais à condition d’en faire bon usage derrière. « J’essaye juste d’analyser ce qui m’entoure. Si j’attrape le ballon dans le trafic et que je sais qu’il y a beaucoup de joueurs, j’essaie de chercher quelqu’un pour ressortir. S’il y a trois gars et moi, un joueur est ouvert, mais si j’ai un petit sur moi, je cherche à remonter. » Et si ses coéquipiers rataient à nouveau ? Il irait à nouveau à la pêche au rebond, en a-t-il rigolé.

Cette nuit, il a encore capté six rebonds offensifs mais il a surtout brillé par ses coupes au cercle, tantôt servi par Karl-Anthony Towns ou Naz Reid, et sur le « pick-and-roll » avec D’Angelo Russell pour inscrire ses points. Il a profité de la défense intérieure désastreuse des Rockets, l’une des pires en termes de points encaissés, pour placer… huit dunks (sur dix tirs convertis) sans aucune opposition !

« L’idée est d’être plus impliqué, d’être une menace de ce côté du terrain, faire en sorte que la défense doive me surveiller, mettre la pression autour du cercle, cela ouvre des espaces pour les shooteurs », a détaillé Jarred Vanderbilt, évoquant un échange à ce sujet avec son entraîneur, Chris Finch. Consigne appliquée avec brio.