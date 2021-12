Jarred Vanderbilt, symbole des Wolves qui montrent les dents

En début de saison, pour motiver les joueurs à prendre des rebonds, les Wolves avaient mis en place un système d’amendes. La règle était simple : chaque joueur qui se fait prendre un rebond offensif sur la tête doit mettre 100 dollars dans la cagnotte et celui qui prend plus de cinq rebonds offensifs lors d’un match récupère la mise.

« Je crois qu’on ne le fait plus », explique Jarred Vanderbilt à The Athletic. « On a en quelque sorte abandonné après les premiers matches. »

Il faut dire que l’intérieur des Wolves a plié toute concurrence : sept fois déjà, il a gobé plus de cinq rebonds offensifs et donc raflé la mise. Cette saison, avec 3.1 prises par match, il pointe à la 11e place des meilleurs rebondeurs offensifs de la ligue.

Son récent match contre les Lakers en fut un parfait et impressionnant exemple : 8 rebonds offensifs attrapés sur la tête de LeBron James et compagnie.

Jarred Vanderbilt singlehandedly outrebounded the Lakers entire big man rotation, while teaming with KAT and Jaden to turn LeBron and Melo into potatoes

The Wolves got up 20 (TWENTY) more shot attempts than LA while holding them to 38% shooting

Vando. 1st. Team. All. Defense. pic.twitter.com/oVjKFmu4hf

— Key Sang (@Phantele_) December 18, 2021