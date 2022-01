Les regrets de Danny Green sur la blessure de Klay Thompson

Fin du troisième quart-temps du Game 6 des Finals 2019. Les Warriors récupèrent la balle et lancent une contre-attaque. Stephen Curry trouve Klay Thompson, qui s’envole vers le panier.

Danny Green, lui, tente de le contrer par derrière. L’arrière de Golden State ne marque pas mais obtient la faute. Surtout, il retombe très mal et se tord de douleur au sol. Il s’est effectivement déchiré le ligament croisé du genou gauche. Le début des ennuis pour lui.

« Si je pouvais ne pas rejouer cette action, je le ferais », assure Danny Green à Yahoo! Sports. « Personne ne veut voir un grand joueur se blesser, et personne ne veut en être la cause. Ce n’était pas intentionnel et je suis heureux qu’il soit de retour. Il a manqué au basket. »

« J’ai toujours dit que ce n’était pas intentionnel »

Danny Green avait déjà tenu les mêmes propos dans la foulée de l’annonce de la lourde blessure de Klay Thompson. Il voulait faire un « geste propre », sans intention de faire mal à son adversaire, et les Warriors l’avaient logiquement excusé.

« Dans un premier temps, j’ai pensé avoir contré le ballon », poursuit le triple champion. « Je pensais que c’était un contre propre, et ensuite, Thompson est tombé. Certains étaient énervés contre moi, des fans aussi. J’ai été très critiqué pour ça. Comme il est revenu sur le parquet pour shooter ses lancers-francs, je pensais qu’il allait bien. Je n’ai appris la blessure qu’après le match, et ça m’a fait mal. Dès que j’ai raconté cette action, j’ai toujours dit que ce n’était pas intentionnel. »

Après plus d’un an de rééducation, et à un mois du début de la saison 2020/2021, Klay Thompson avait rechuté, avec une nouvelle grave blessure, au tendon d’Achille cette fois-ci. Plus de 30 mois après cette action durant les Finals 2019, il est enfin de retour et c’est un soulagement pour Danny Green.

« Pour qu’il revienne, il a fallu beaucoup de persévérance », conclut le joueur de Philadelphie, qui ne retrouvera pas le « Splash Brother » cette saison (à moins d’un affrontement en Finals) sur les parquets, car les deux duels entre les Sixers et les Warriors sont déjà passés. « Il a été résilient. C’est un grand joueur, je n’ai jamais douté de ça. C’est un warrior, sans mauvais jeu de mot. Comme beaucoup de fans, je suis enthousiaste par rapport à son retour. On est tous impatient de revoir le Klay qu’on a connu. »