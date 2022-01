Jock Landale va croiser son modèle et conseiller, Patty Mills

Patty Mills a quitté San Antonio pour rallier Brooklyn cet été au moment où son compatriote Jock Landale rejoignait le Texas pour vivre sa première expérience en NBA. En plein Jeux olympiques, les deux joueurs n’avaient eu que peu de temps pour échanger au sujet de l’arrivée du pivot des Boomers aux Spurs.

Ce n’est qu’après avoir décroché la médaille de bronze qu’ils ont pu se poser et aborder le sujet. Et Patty Mills a ainsi pu donner de précieux conseils à Jock Landale pour faciliter son acclimatation. Avant les retrouvailles ce soir à l’occasion de Nets-Spurs, le pivot a ainsi tenu à remercier Patty Mills pour son aide.

« C’est une adaptation difficile à vivre, et il a été énorme. Même pour les petites choses comme m’aider à m’installer avec ma petite amie à San Antonio, il été énorme », a-t-il déclaré. « Il m’a enseigné avec des petits conseils ce qu’est une bonne routine, ce qu’il faut pour être un bon coéquipier, le tout sans oublier de scorer plus de 40 points pour notre équipe des Boomers », a-t-il ajouté en référence aux 42 points inscrits dans la victoire face à la Slovénie dans le match pour la troisième place aux JO. « J’ai appris de lui sur la façon d’être un professionnel. Toutes ces petites choses sont importantes, et il fait ça avec tout le monde ».

La « Boomer connexion »

Jock Landale a même estimé que Patty Mills avait joué un rôle important dans son arrivée en NBA, notamment grâce aux performances de l’Australie sur la scène internationale.

« Je ne veux pas dire que c’est grâce à lui que j’ai obtenu ce poste, mais le fait de pouvoir jouer avec lui, à un haut niveau à ses côtés, m’a sans doute aidé à en arriver là où je suis », a-t-il poursuivi.

Des déclarations qui font écho au portrait qu’avait dressé Gregg Popovich de sa recrue, évoquant bien sûr un intérieur complet mais aussi un joueur altruiste. Alors qu’il affiche 5 points (à 46% de réussite à 3-points) et 2 rebonds en moyenne en 21 minutes de jeu, Jock Landale, qui a récemment compilé 18 points en 17 minutes face à Detroit, continue de s’accrocher, en espérant que les pépins extra-sportifs vont désormais le laisser tranquille

« La première chose, c’est que je suis redevenu un rookie, ce qui est étrange », a souligné le joueur de 26 ans. « Ensuite, j’ai fait des allers-retours qui m’ont éloigné de l’équipe, ce qui a compliqué mon retour en terme de rythme. Je n’ai pas vraiment l’impression d’être redevenu autant en forme que je l’étais, aussi fort. Quand vous enchaînez une commotion cérébrale et le Covid, vous devez garder votre fréquence cardiaque basse et vous ne pouvez rien faire ».

Jock Landale aura une nouvelle occasion de se montrer et d’appliquer les conseils distillés par Patty Mills ce soir, sur le parquet des Nets.