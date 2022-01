Jaylen Brown défend son duo avec Jayson Tatum

Puisque les Celtics ont pris la saison par le mauvais bout, et que finalement, le tandem Brown-Tatum ne parvient pas à tirer l’équipe par le haut, des rumeurs évoquent un départ de l’un des deux joueurs. On dit que les Hawks auraient ainsi un oeil sur Jaylen Brown… L’intéressé a répondu sur le terrain avec un triple-double face aux Knicks, puis en conférence de presse.

« Je pense qu’on peut jouer ensemble. Pendant l’essentiel de notre carrière, on a bien joué ensemble » rappelle l’arrière/ailier de Boston. « La saison passée, ça ne s’est pas passé comme prévu, mais je pense que tous les obstacles auxquels on fait face nous aident à grandir et à nous améliorer pour l’avenir. »

« Nous sommes sur la même longueur d’onde »

Auteur de son premier triple-double en carrière face à des Knicks privés au dernier moment d’Evan Fournier, Jaylen Brown est persuadé que le meilleur est à venir pour leur tandem. D’autant que les deux en discutent.

« Si nous sortons de cette période trouble et continuons à apprendre, je pense qu’il y a beaucoup de bon basket qui nous attend. Je ne peux contrôler que ce que je peux contrôler. J’ai conscience que tout le monde doit faire son travail, mais moi et JT discutons. Nous parlons après les matchs, nous communiquons entre nous et des choses comme ça. Donc nous sommes sur la même longueur d’onde. Je comprends d’où viennent toutes les autres frustrations, mais tant que je suis sur la même longueur d’onde que lui et qu’il est sur la même longueur que moi, c’est là-dessus que nous nous concentrons le plus. »

Critiqués, à demi-mots, par leur coach sur leur manque de leadership, les deux All-Stars doivent progresser dans ce domaine, et selon Jaylen Brown, la victoire de cette nuit, face aux Knicks, est déjà un premier élément de réponse puisqu’il s’agissait de rebondir après une défaite au buzzer après avoir compté jusqu’à 25 points d’avance.

« À chaque fois qu’on gâche une telle avance, ça fait mal… On ne l’oubliera pas. Mais on a appris de cette expérience » poursuit Jaylen Brown. « Je sais que les gens sont fatigués d’entendre ça, mais il faut encore beaucoup apprendre et progresser. Je m’améliore en tant que basketteur. Jayson s’améliore en tant que basketteur, et il essaie de placer nos joueurs dans une bonne situation. C’est plus dur qu’il n’y paraît. Donc, nous devons continuer à nous améliorer, à jouer juste, à nous faire confiance, à faire confiance à nos coéquipiers, à faire confiance à notre staff et à laisser les choses se mettre en place naturellement. »