LeBron James dans le Top 10 des meilleurs intercepteurs

Même si sa longévité exceptionnelle lui permet de grimper régulièrement dans les différents classements statistiques de l’histoire de la NBA, LeBron James est plutôt fier d’intégrer le Top 10 des meilleurs intercepteurs de la NBA. Auteur d’un match très complet cette nuit avec notamment 3 contres et 4 interceptions, il déloge Alvin Robertson et se retrouve au milieu de spécialistes défensifs comme Scottie Pippen, Hakeem Olajuwon ou encore Gary Payton, John Stockton et Michael Jordan.

« J’essaie d’être dans l’anticipation plutôt que dans la réaction dans beaucoup de couvertures défensives » a expliqué LeBron. « Je regarde beaucoup de vidéos des équipes qu’on affronte et j’essaie de me placer en avance dans beaucoup de situations. J’ai toujours eu des mains correctes en défense pour faire des interceptions, mettre la main sur le ballon, faire des contres, et des choses comme ça. »

En second rideau derrière Avery Bradley

Dans son sillage, les Lakers ont volé 14 ballons, et inscrit 28 points sur les ballons perdus des Hawks. Avec Avery Bradley dans le cinq de départ, il y a davantage de pression sur le meneur de jeu, et l’anticipation et la mobilité de LeBron lui permettent de passer devant son attaquant.

« Avery connaît évidemment un peu mieux nos systèmes car il était déjà il n’y a pas longtemps, et il avait joué extrêmement bien et il méritait d’être titulaire » rappelle Frank Vogel. « La ténacité est contagieuse. L’intensité et le fait de se donner à fond sont contagieux. Savoir qu’on sera capable de tenir tête aux meilleures arrières qui débarquent ici, c’est quasi indispensable. Pour gagner en NBA, il est nécessaire d’avoir quelqu’un qui peut se sacrifier et tenir tête contre des arrières de premier plan. »

Trae Young peut confirmer puisqu’il termine la rencontre avec neuf ballons perdus.