Les envies de coaching de Mario Chalmers

C’est le coach du Heat Erik Spoelstra, dans les colonnes du Sun Sentinel, qui a dévoilé les potentiels plans d’après-carrière du meneur, champion avec le Heat en 2012 et 2013.

« Il m’a dit un truc fou cet été. Il a dit qu’il voulait se lancer dans cette profession. Et je lui ai demandé s’il se moquait de moi » révèle le tacticien, en poste depuis 2008 et qui vient de retrouver son ancien meneur. « Il a encore quelques années de jeu devant lui car il est en bonne forme physique et son style de jeu peut lui permettre de jouer encore quelques années, mais s’il décide qu’il veut se lancer dans cette folie, j’adorerais l’aider pour que l’on continue à travailler ensemble, que ce soit ici (à Miami, ndlr) ou ailleurs. »

« Super Mario » ne serait pas le premier joueur de Miami à opérer la transition du maillot et du short vers le costume et la plaquette. Keith Askins, Malik Allen, Chris Quinn ou encore Caron Butler et Juwan Howard (désormais coach de son ancienne université, Michigan) ont en effet, par le passé, franchi le pas et rejoint le staff de leur ancienne franchise après leur retraite de joueur.

Pour l’heure, Mario Chalmers demeure un joueur sous contrat au moins encore quelques jours puisque son bail de 10 jours, signé le 30 décembre, arrive bientôt à expiration.

Reste désormais à savoir si Pat Riley lui proposera de continuer 10 jours supplémentaires. Dans le cas contraire, plus rien ne retiendrait le meneur, qui pourrait alors rapidement se tourner vers sa reconversion.