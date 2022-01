Mario Chalmers et Erik Spoelstra, les retrouvailles

Contrairement à Nik Stauskas et Chris Silva, Mario Chalmers n’est pas entré en jeu jeudi soir lors de la victoire à Houston. Mais Erik Spoelstra ne l’oublie pas, et dimanche, face aux Kings, le double champion NBA devrait effectuer son grand retour sur un parquet NBA.

« Nous sommes en train de gérer ça minute par minute », a rappelé le coach du Heat. « Je suis ouvert d’esprit sur tout ça. On parle ensemble d’une série d’événements qui se sont enchaînés au cours des dernières 48 heures. J’aurais aimé le faire jouer ce soir. Je sais qu’il avait vraiment envie d’y aller. C’est un compétiteur. Bien sûr qu’il voulait aller sur le terrain. Cela ne s’est pas produit ce soir, mais cela pourrait très bien se produire à un moment donné au cours de ces déplacements. »

Chalmers, signé pour 10 jours, pourrait donc jouer dimanche, et il avoue qu’il est resté bouche bée quand il a appris que le Heat faisait appel à lui. « Je ne vais pas mentir. Ma réaction immédiate a été que je n’y ai pas cru. Je pensais que mon agent se moquait de moi » raconte « Super Mario ». « Je suis juste reconnaissant d’avoir cette chance, et quoi qu’il arrive, je veux vraiment remercier Pat Riley et le reste de la franchise pour me donner cette opportunité de revenir. »

Depuis son passage aux Grizzlies en 2018, Chalmers a pas mal bourlingué, passant de l’Italie à la Grèce, avec un détour au Porto-Rico et même dans la Big3. Avant finalement de revenir par la G-League pour taper dans l’oeil des scouts. « C’est simplement un nouveau rêve qui devient réalité » poursuit-il. « D’être de retour là où tout a commencé. J’espère être capable de rester jusqu’à la fin de la saison, mais je suis déjà reconnaissant d’avoir cette opportunité. J’ai énormément bossé ces quatre dernières années pour revenir, et cette opportunité compte beaucoup pour moi. »

Et puis il a quelques repères puisque Spoelstra est toujours en place, et Udonis Haslem est même toujours là… « C’est comme si je revenais à la maison avec ce staff et ces dirigeants. Ce qui est amusant, c’est que Spo et moi discutions de temps en temps depuis que j’ai quitté le Heat. C’était mon premier entraîneur en NBA, et nous étions arrivés ensemble… Nous avions trimé ensemble cette première année et vraiment lors de mes sept premières années. C’était mon premier coach, le premier dont je suis devenu aussi proche. »