Après son transfert avorté aux Lakers, Buddy Hield reste bien dans ses baskets

« C’est l’un des meilleurs shooteurs de la ligue. » Le compliment vient de Frank Vogel qui a pu avoir un bon aperçu des qualités de Buddy Hield il y a quelques jours. Sur le parquet de la Crypto.com Arena, l’arrière des Kings a encore claqué 26 points à Los Angeles, avec sept paniers primés.

Il s’est notamment fait remarquer en s’embarquant dans un beau duel avec LeBron James, en fin de rencontre, avec des échanges de tirs lointains sur quatre possessions consécutives.

Jouer dans cette salle avait sans doute une saveur particulière. L’été dernier, Kings et Lakers avaient discuté d’un échange entre le shooteur et la paire Kyle Kuzma/Montrezl Harrell. Los Angeles a finalement changé d’option en envoyant ces deux derniers à Washington, en compagnie de Kentavious Caldwell-Pope, contre Russell Westbrook.

Plus de six mois après, Buddy Hield n’exprime aucune frustration de ne pas avoir pu rejoindre le champion NBA 2020. « Au final, j’ai toujours du boulot. Je peux jouer dans les 30 équipes de la ligue. Du moment que j’ai du boulot, je suis content », assure tranquillement à NBA.com le shooteur.

Déjà content d’avoir sa place dans la ligue

Le Bahaméen a bien senti à l’époque, en parlant avec ses agents, que ce transfert était en bonne voie. « En gros, les médias en savaient plus que l’agence et l’équipe. Mais ça ne s’est pas fait. Donc je suis toujours là. Je suis toujours dans cette ligue et j’ai l’opportunité de jouer au basket. C’est ce qui est sympa. »

S’il n’a pas bougé cet été, pas certain pour autant que le nom de Buddy Hield ne remonte pas dans les rumeurs de transferts, avant la date-butoir du 10 février prochain. « Je ne crois que ce genre de choses le dérange », explique Alvin Gentry, dont le joueur dispose d’encore deux années de contrat autour de 20 millions de dollars.

L’arrière estime que c’est dans son tempérament, et dans ses origines, de ne pas se plaindre de sa situation. Il sait aussi que ses 40% de réussite en carrière à 3-points peuvent lui ouvrir un paquet des portes. « En NBA, on se plaint, on dit vouloir plus de temps de jeu et plus de tirs », juge l’ancien joueur des Pelicans, pourtant lui-même en conflit avec Luke Walton sur ces questions. « Mais il faut aimer être en NBA. Les gens se battent tous les jours pour être dans cette ligue. J’ai eu l’opportunité d’y être, j’espère y rester plus longtemps. J’ai de la chance d’être ici. »

À Sacramento ou ailleurs, donc.