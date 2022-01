LeBron James et les Lakers s’arrachent pour venir à bout des Kings

Au fil de la rencontre, on sentait bien que tout allait se régler en fin de partie. Car ce match a été très équilibré, du début à la fin. Chaque équipe a eu ses moments forts puis ses séquences de maladresse, ou inversement.

Les Lakers ont mal démarré, avec beaucoup de shoots de loin ratés et un Russell Westbrook pas très inspiré balle en main. Frustré, il a même pris une faute technique en premier quart-temps. Grâce à Talen Horton-Tucker, il y aura du mieux en deuxième quart-temps pour Los Angeles. Les Kings, eux, sont en panne.

Pendant de longues minutes, LeBron James et sa bande semblent avoir le contrôle, mais Sacramento termine bien cette première période. En troisième quart-temps, les deux formations se répondent avec des paniers primés avant que Sacramento ne plie, par maladresse encore, et face à un Carmelo Anthony qui se montre. Los Angeles passe alors un 8-0.

Encore une fois, l’équipe qui est devant flanche, puisque les Kings entament très bien ce dernier acte et prennent même 7 points d’avance à huit minutes de la fin. James et Malik Monk entrent alors en scène et résistent aux tirs primés de Buddy Hield. Ce fut dur, mais les Lakers s’imposent 122-114, et c’est leur troisième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Aucun ballon perdu pour Russell Westbrook. C’est une première pour lui depuis mars 2016 ! Le meneur de jeu des Lakers n’a pas toujours fait les bons choix pour autant et certains de ses shoots étaient très douteux, mais il n’a pas gâché de possessions comme il le fait trop souvent habituellement. Plus globalement, les joueurs de Los Angeles ont été économes dans cette partie, avec cinq petits ballons perdus. Sans les deux perdus, un peu bêtement, de suite en dernier quart-temps, ils auraient pu faire encore mieux. Mais c’est déjà très bien.

— LeBron James et Malik Monk font la différence. Les deux avaient réalisé un bon match jusqu’au dernier quart-temps, mais ils ont clairement porté les Lakers quand il a fallu revenir et faire la décision. LeBron James a inscrit 14 points dans ce dernier quart-temps et Monk 11. Le « King » était en délicatesse avec son shoot de loin, et ses tentatives étaient souvent prises à contre-temps. Là, il a frappé deux fois de suite derrière l’arc. Avant de chercher Monk ensuite, qui a fait mal lui aussi. James termine son show et assure la victoire avec un « and1 ».

LES TOPS/FLOPS

✅ Dwight Howard. Plusieurs lieutenants de James ont été bons, Malik Monk et Talen Horton-Tucker en tête, mais le pivot a été très précieux, dans l’ombre. Sa présence au rebond et en défense, puis ses alley-oops ont fait du bien aux Lakers, notamment en deuxième quart-temps. Il était déjà à 12 points et 8 rebonds, en moins de dix minutes, à la pause ! Il termine avec un gros double-double (14 points et 14 rebonds) en seulement 22 minutes.

✅ La réaction des Lakers en dernier quart-temps. Quand ils sont menés de sept points à huit minutes de la fin, les Lakers sont dans le dur. C’est brouillon en attaque et le temps-mort doit servir à non seulement stopper l’hémorragie, mais aussi à réagir. Ce fut le cas, avec LeBron James et Malik Monk, mais également en défense. Cette fin de match fait partie des bonnes séquences, mais elles ont été trop dispersées.

⛔ La fin de match des Kings. C’est un peu injuste tant les joueurs d’Alvin Gentry ont fait un match sérieux, mais avec sept points d’avance en début de dernier quart-temps, et avec un match aussi serré, les Kings avaient une chance à saisir. Ils ont manqué le coche, malgré les shoots de Hield et l’apport de De’Aaron Fox. Symbole de ces minutes ratées : sur la remise en jeu à 50 secondes de la fin, à -6, la deuxième passe (de Fox) qui peut libérer un shoot ouvert à 3-pts dans le coin pour Harrison Barnes est totalement manquée et termine dans les tribunes. Alors que Fox était à deux mètres de son coéquipier…

LA SUITE

Los Angeles (20-19) : deux jours de repos avant de recevoir les Hawks vendredi soir.

Sacramento (16-23) : back-to-back avec la réception d’Atlanta ce mercredi soir.