Joueurs du mois de décembre | Donovan Mitchell et Joel Embiid mis en avant

Après les rookies, et en attendant les coachs, la NBA a dévoilé le noms des joueurs du mois de décembre.

À l’Ouest, c’est Donovan Mitchell qui est honoré, le Jazz ayant été la meilleure équipe sur la période, avec 12 victoires en 14 sorties, porté par un « Spida » qui s’est relancé après son début de saison délicat. Il a ainsi compilé 30.2 points à 50.2% de réussite et 5.0 passes par match sur le dernier mois de 2021.

À l’Est, on aurait pu s’attendre à retrouver DeMar DeRozan, Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo mais c’est Joel Embiid qui a été choisi, malgré un bilan moyen (8 victoires – 6 défaites) sur la période.

Sauf que le Camerounais a joué bien plus de matchs que ses concurrents, et qu’il a dû tenir la baraque avec une équipe de Philadelphie décimée. C’est sans doute pour ça que la NBA le met à l’honneur, avec des moyennes (29.2 points, 11.2 rebonds et 3.9 passes décisives) de toute façon impressionnantes.