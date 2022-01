Rookies du mois de décembre | Franz Wagner et Josh Giddey à l’honneur

Peu de gens auraient parié sur eux en début de saison, mais Franz Wagner et Josh Giddey font partie des très bonnes surprises de cette Draft 2021. Titulaires, ils décrochent chacun le trophée de Rookie Of The Month pour le mois de décembre. Pour Josh Giddey, c’est même un doublé !

À l’Ouest, l’arrière du Thunder vient tout juste de devenir le joueur le plus jeune de l’histoire à réaliser un triple-double, et il y a quelques jours, il était devenu le 2e joueur de l’histoire à réaliser un double-double sans le moindre point inscrit. En décembre, il a tourné à 11.8 points, 7.1 rebonds et 6.7 passes de moyenne.

À l’Est, l’ailier du Magic a tourné à 19.5 points, 5.1 rebonds et 3.1 passes de moyenne. De match en match, il prend de plus en plus de responsabilités, et on lui découvre des qualités de « playmaker ».

Prochaine mission : faire gagner leur équipe !