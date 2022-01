Il y a 20 ans, Michael Jordan réalisait son plus beau scotch en carrière

Très en forme pour finir l’année 2001, après des matches à 51 et 45 points, les 29 et 31 décembre, Michael Jordan avait aussi réussi un excellent match le 4 janvier 2002, face à son ancienne équipe de Chicago. L’arrière des Wizards avait en effet compilé 29 points et 7 rebonds.

Cerise sur le gâteau : avec cette performance, il dépassait ainsi les 30 000 points marqués en carrière. Il y a 20 ans, il n’était que le quatrième joueur de l’histoire, derrière Wilt Chamberlain, Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar, à réussir pareil exploit – Dirk Nowitzki, Kobe Bryant et LeBron James ont suivi depuis.

Sauf que deux décennies après, tout le monde n’a retenu qu’une seule action de ce match. Un énorme contre, à deux mains, dans les ultimes secondes, face à Ron Mercer, pour sceller la victoire de Washington.

« Je peux encore sauter quand c’est nécessaire. Surtout quand je suis piqué au vif », explique Jordan après la partie, au Chicago Tribune. « C’est un de ces moments où la colère donne un surplus d’énergie. »

Ce contre n’aurait jamais dû avoir lieu pourtant. Après un gros deuxième quart-temps (19 unités), le sextuple champion avait lancé les Wizards vers la victoire dès la première mi-temps. Les Bulls étaient dans les cordes et accusaient plus de vingt points d’écart.

« On avait l’impression qu’il n’était plus là, et soudainement, il a pris la balle avec ses deux mains »

Mais les joueurs de Chicago vont monter en régime en défense, Ron Artest va bien museler Jordan, qui lui estime que les arbitres ont oublié des coups de sifflet (d’où la colère qu’il évoque plus haut), et aucun des Wizards ne prend le relais. Les Bulls reviennent et dans les 30 dernières secondes, il n’y a plus que quatre points d’écart (93-89) entre les deux formations.

« MJ » joue cette possession cruciale, mais se fait contrer par Artest sur sa tentative à mi-distance. Ron Mercer joue la transition et se dirige vers le cercle. Il monte, mais Jordan est derrière lui et le cueille avec un énorme « chase-down block » à deux mains. N’oublions pas que, à cet instant, Jordan va sur ses 39 ans (qu’il fêtera le 17 février 2002)…

« Je ne sais pas d’où il est sorti », remarque son coach Doug Collins. « On avait l’impression qu’il n’était plus là, et soudainement, il a pris la balle avec ses deux mains. »

Avec son shoot dans le « money time », face à Shawn Marion, lors du All-Star Game 2003, ce superbe contre est sans aucun doute l’action la plus connue de la période Washington de Jordan. Celle qui revient en tête quand on pense à lui sous ce maillot des Wizards, qu’il a porté deux saisons entre 2001 et 2003.